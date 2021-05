Stephen Curry donne la leçon au Thunder : 49 points en 29 minutes !

Le duel à distance entre Bradley Beal et Stephen Curry pour le titre de meilleur marqueur atteint donc des sommets puisque lorsque le premier plante 50 points face aux Pacers, le second signe une perf’ à 49 points ! Et le meneur des Warriors a donné le ton dès le premier quart-temps avec… 24 points ! C’est un point de moins que tous les joueurs du Thunder réunis sur ces douze premières minutes.

Curry montre dès les premières secondes qu’il est chaud avec déjà deux tirs à 3-points en première intention. Les joueurs du Thunder ont les bras devant lui mais il n’y a rien à faire… Et ça va être ça pendant douze minutes. De n’importe où, Curry fait mouche, et même si Lu Dort et Moses Brown sont à leur meilleur niveau, la machine Curry est lancée, et il ponctue ce magnifique quart-temps d’un « reverse lay-up »à la dernière seconde. Golden State mène déjà de 12 points (37-25).

Une démonstration

Après un tel festival, Steve Kerr décide de reposer son leader, et c’est Draymond Green qui s’occupe de tout. Passes, rebonds, défense, et même 3-points. L’intérieur All-Star maintient l’écart (52-35) face à une formation du Thunder étouffée par la défense très haute de Golden State. Curry revient pour les cinq dernières minutes, et il décide de jouer sans ballon pour multiplier les fausses pistes. La défense ne suit que lui, et pendant ce temps-là, Juan Toscano-Anderson et Andrew Wiggins profitent des brèches. Comme sur cette contre-attaque où Curry embarque toute la défense, et c’est Wiggins qui se retrouve tout seul pour le lay-up. A la pause, Golden State mène de 25 points (73-48).

Le show Curry reprend au retour des vestiaires. Les Warriors passent un 19-6 pour frôler les 40 points d’avance, et Curry plante de partout, comme sur ce 3-points, en marchant à 10 mètres ou ce floater avec la planche. Il est à nouveau en feu, et le Thunder explose. Comme en premier quart-temps, il plante cinq 3-points, dont un pour donner 39 points d’avance (100-61). Sur trois lancers, il fait passer l’écart au-dessus des 40 points, et Kerr peut le rappeler sur le banc au son des « MVP, MVP » du Chase Center. En 29 minutes, Curry a signé 49 points à 14 sur 26 aux tirs avec un 11 sur 21 à 3-points !

Le dernier quart-temps est plus équilibré, et les Warriors s’imposent finalement 136-97. Huitièmes, les Warriors ont besoin d’une victoire de plus pour valider leur ticket pour le « play-in », et ils pourraient défier les Lakers…