Face à Houston, le Jazz décroche sa 50e victoire de la saison

Les joueurs du Jazz sont donc les premiers de la ligue à atteindre la barre des 50 victoires sur cette saison régulière. Toujours privés de Mike Conley et Donovan Mitchell, les coéquipiers de Rudy Gobert (13 points, 14 rebonds) ont su utiliser l’ensemble de leurs forces en présence pour « sweeper » les Rockets du tandem Thomas-Martin Jr. (27 points chacun, record en carrière), à l’image du 6/8 à 3 points de Georges Niang (24 points).

L’Américano-Sénégalais est mis en confiance dès le début du match par Joe Ingles, l’Australien lui délivrant trois passes décisives pour lui permettre de scorer 8 des 11 premiers points de son équipe (11-2). Le duo Bogdanovic-Gobert porte rapidement l’écart à +15 (22-7) mais Houston retrouve le droit grâce à l’adresse extérieure de sa triplette Augustin-Martin-Jeffries pour refaire surface au cours d’un 16-2 (24-23). Sur leur lancée, les Rockets prennent même l’avantage suite à deux paniers de suite de Kenyon Martin Jr (30-32).

Pluie de 3-points sur la défense de Houston

Jordan Clarkson remet les pendules à l’heure en claquant un dunk pour boucler le premier acte, et le Jazz parvient, non sans mal, à reprendre le contrôle, suite à un 10-3 d’abord puis à six points de Jordan Clarkson. Bojan Bogdanovic prend le relais avant la pause et Joe Ingles porte même l’avance des locaux à +10 avant que Khyri Thomas et Armoni Brooks ne réduisent la note (66-60).

Le Jazz se rassure en débutant le troisième acte par un 10-2 marqué par les 3-points de Joe Ingles et Royce O’Neale. (76-62). Rudy Gobert s’illustre également, avec notamment un dunk qui contribue à conforter l’avance d’Utah, pendant que Jordan Clarkson et Georges Niang, à deux reprises, continuent d’artiller de loin (96-75).

Houston lance un dernier assaut via son sniper Khyri Thomas en fin de troisième quart-temps 96-83), mais Georges Niang est toujours là pour répondre et coller son 6e panier à 3-points de la soirée. Les deux nouveaux dunks de Rudy Gobert confirment la tendance, et le Jazz finit par assurer sa 50e victoire sur trois missiles à 3-points signés Bojan Bogdanovic et Royce O’Neale, par deux fois, pour finalement l’emporter (124-116).