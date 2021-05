Stats & Highlights | Miami double Boston, victoire capitale pour San Antonio

La soirée fut importante à l’Est puisque les Hornets n’ont besoin que d’une victoire de plus pour aller au « play-in » quand Miami a doublé Boston à la 6e place pour l’éviter justement.

Les Celtics ont perdu, le Heat a gagné et les deux équipes vont se retrouver deux fois de suite à partir de ce dimanche. Ce sera bouillant et décisif !

Les Spurs, eux, s’éloignent de ce stress puisque la défaite des Pelicans contre Philadelphie et leur victoire contre les Kings assurent quasiment leur qualification pour le « play-in ». Les joueurs de Gregg Popovich ont en effet 2.5 victoires d’avance sur New Orleans et 3.5 sur Sacramento.

Charlotte – Orlando : 122-112

Après ce succès face au Magic, les Hornets encore besoin d’une victoire (ou d’une défaite des Bulls) pour s’assurer le « play-in ». La rencontre fut serrée pendant trois quart-temps, puis LaMelo Ball a pris les choses en main.

Le rookie a fait mal à la défense d’Orlando avec ses pénétrations et ses passes décisives. Il va notamment offrir un panier primé de Terry Rozier, pour donner dix points d’avance à moins de neuf minutes du terme. Les Floridiens, qui ont souffert pour protéger leur raquette, ne trouveront plus la solution face à ce duo (55 points à eux deux).

Hornets / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. McDaniels 30 5/11 1/3 2/2 3 5 8 3 5 0 1 1 13 18 P.J. Washington 38 8/14 4/6 3/4 1 8 9 2 1 1 2 1 23 27 B. Biyombo 32 5/5 0/0 1/2 4 7 11 1 4 1 0 2 11 25 L. Ball 34 11/22 0/7 5/8 0 6 6 6 1 2 4 0 27 23 T. Rozier 39 9/20 3/11 7/9 0 5 5 6 2 0 1 0 28 25 C. Martin 22 0/3 0/2 3/3 0 4 4 5 2 1 0 0 3 10 C. Zeller 16 3/7 0/0 2/2 3 4 7 0 5 0 0 0 8 11 B. Wanamaker 21 2/4 0/0 2/3 0 1 1 5 3 0 2 0 6 7 M. Monk 9 1/4 1/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Total 44/90 9/33 25/33 11 40 51 28 23 5 10 4 122 Magic / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Wagner 23 3/8 0/3 0/0 1 2 3 4 6 1 1 1 6 9 M. Bamba 34 4/11 0/1 1/2 7 11 18 1 3 1 0 4 9 25 C. Anthony 29 7/15 2/5 6/6 2 4 6 1 5 0 2 2 22 21 G. Harris 30 5/11 2/3 0/0 2 1 3 1 2 1 1 1 12 11 D. Bacon 34 8/18 2/7 8/10 0 4 4 2 2 0 0 0 26 20 I. Brazdeikis 24 3/11 1/2 1/2 2 5 7 3 1 0 2 0 8 7 C. Randle 22 3/8 2/6 3/4 0 2 2 4 1 0 0 0 11 11 R.J. Hampton 30 7/15 0/3 2/4 0 5 5 3 3 0 0 0 16 14 S. Thornwell 14 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 5 Total 41/98 9/30 21/28 14 34 48 20 24 5 6 8 112

Miami – Minnesota : 121-112

Les Wolves ont perdu le fil. Alors que Minnesota était devant en premier quart-temps, le banc de Miami va permettre aux Floridiens de revenir, puis de prendre les commandes.

En troisième quart-temps, les hommes de Chris Finch perdent patience. Le coach, puis Ricky Rubio et D’Angelo Russell prennent une faute technique. Ce dernier est même expulsé quelques secondes après.

Karl-Anthony Towns maintient certes les siens en vie dans le dernier acte, avec 14 points inscrits, mais Goran Dragic et Tyler Herro frappent trois fois à 3-pts dans les deux dernières minutes pour valider le succès de Miami. Comme Boston a perdu contre Chicago, Miami double les Celtics au classement pour la 6e place de l’Est.

Heat / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Ariza 31 1/9 1/4 3/3 2 6 8 1 1 1 0 0 6 8 J. Butler 36 7/15 0/1 11/14 4 4 8 6 1 5 3 0 25 30 B. Adebayo 33 6/10 0/0 3/4 0 4 4 4 4 2 2 2 15 20 K. Nunn 29 5/11 0/6 2/2 0 2 2 2 1 0 2 0 12 8 D. Robinson 18 2/4 2/4 0/0 0 2 2 3 4 0 2 0 6 7 A. Iguodala 17 2/4 1/3 0/0 0 2 2 3 2 0 3 0 5 5 D. Dedmon 15 1/3 0/0 0/2 0 4 4 1 3 1 2 0 2 2 G. Dragic 32 10/18 3/6 0/1 2 2 4 3 4 0 0 0 23 21 T. Herro 29 10/13 6/8 1/1 0 3 3 4 2 0 0 0 27 31 Total 44/87 13/32 20/27 8 29 37 27 22 9 14 2 121 Timberwolves / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Vanderbilt 36 4/5 0/0 0/0 1 10 11 1 4 5 0 2 8 26 A. Edwards 41 10/19 2/9 3/3 2 4 6 3 4 0 5 1 25 21 K. Towns 31 8/16 2/6 9/11 0 6 6 4 5 0 4 0 27 23 R. Rubio 33 6/12 1/4 3/4 1 2 3 9 3 2 3 0 16 20 D. Russell 26 6/12 4/7 1/3 2 1 3 4 0 0 0 0 17 16 J. Hernangomez 24 3/11 1/7 1/5 2 3 5 0 1 0 1 0 8 0 J. Okogie 10 1/2 0/1 1/2 0 0 0 1 1 0 1 1 3 2 N. Reid 18 3/5 0/2 0/0 1 5 6 1 4 0 2 0 6 9 J. McLaughlin 15 0/2 0/1 2/2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 4 J. Nowell 7 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 Total 41/85 10/37 20/30 9 32 41 27 24 7 16 4 112

Sacramento – San Antonio : 104-113

DeMar DeRozan, avec 18 points en première mi-temps, avait bien lancé les Spurs, sans pour autant écarter les Kings à l’entame du dernier quart-temps. Sacramento était même encore devant (81-78), mettant les Texans en difficulté, eux qui restaient sur cinq défaites de suite.

C’est alors Dejounte Murray qui a fait le break, dès les premières minutes du dernier quart-temps, avec six points marqués dans un 18-6. Lonnie Walker IV ajoute ensuite huit points dans les trois dernières minutes et San Antonio l’emporte, tuant ainsi les maigres espoirs des Kings tout en confirmant ses grandes chances de jouer le « play-in ».