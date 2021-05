Bulls – Celtics : Nikola Vucevic entretient l’espoir !

Devant le public de Chicago, une première cette saison, Evan Fournier brille d’entrée, et son ancien coéquipier Nikola Vucevic lui répond, tout sourire, et le chambre en français sur le premier arrêt de jeu. Le Français est inarrêtable (13 points déjà !), et il fait la totale en attaque côté Celtics, mais la défense des Bulls commence à serrer la vis sur leurs adversaires du soir.

« Vooch » commence aussi à bien noircir la feuille et il apporte toute son expérience à une équipe de Chicago qui cherche encore la meilleure formule de jeu. Son entente avec Zach LaVine se met en place, et l’ancien dunkeur Wolves profite des caviars du Monténégrin, qui fait parler son jeu de passe largement au-dessus de la moyenne. Après douze minutes, les locaux sont devant (30-28).

Chicago ne baisse pas de pied, et les seconds couteaux de Billy Donovan n’ont pas froid aux yeux, à l’image du duo Tomas Satoransky-Thaddeus Young, qui gêne terriblement la mécanique de Boston. Les hommes en blanc et vert sont trop laxistes en défense, et Tristan Thompson retrouve le parquet pour remettre de l’ordre dans la peinture. Les visiteurs sont dans le dur en attaque, et coach Stevens remet tout son cinq majeur sur le terrain pour tenter d’inverser la tendance. Kemba Walker va provoquer près du cercle, mais Coby White allume de loin pour creuser un peu plus l’écart. À la pause, les Bulls ont un beau matelas d’avance (60-46).

Vucevic, l’homme à tout faire

Jayson Tatum est discret pour le moment, et il tente de retrouver de sa superbe en prenant les trois premiers tirs du quart… et il les rate. White continue d’artiller du parking (5 tirs à 3-points déjà), et les Bulls sont en pleine confiance, prêt à déjouer les pronostics de cette rencontre. Walker est le seul des C’s à trouver la mire, mais LaVine colle un dunk énorme sur Fournier, qui prend une faute technique sur l’action suivante pour une réaction d’humeur. Patrick Williams est très solide en défense, et le rookie fait un travail exemplaire pour les Bulls, bien accompagné par Garrett Temple, qui apporte aussi sa pierre à l’édifice. Les ouailles de Coach Stevens sont dans le dur, et à un quart-temps du terme, sont dans de sales draps (94-74).

Tatum n’est toujours pas dans son assiette, et Walker tient l’attaque à bout de bras. En face, Chicago se laisse un peu trop aller en défense, et en attaque, ils perdent ballon sur ballon. Résultat, à six minutes du terme, les Celtics voient que la victoire est encore accessible (100-90). Mais White remet le couvert de loin, tandis que LaVine prend ses responsabilités. Brad Stevens a compris que les siens ne rattraperaient pas le coup, et il lance ses éléments les moins utilisés de la saison. Chicago offre à ses fans un succès qui permet encore de rêver au « play-in » (121-99).