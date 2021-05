Faciles vainqueurs des Cavaliers, les Mavs se rapprochent des playoffs

Pas de pitié pour Cleveland ! Privés de Kevin Love, les Cavs n’ont pas fait long feu sur le parquet de Dallas, où ils ont compté jusqu’à 29 points de retard. Auteur de 24 points et 8 rebonds en 23 minutes, Luka Doncic a notamment pu rejoindre le banc à quatre minutes de la fin du troisième quart-temps, le match étant déjà plié. Les Mavs assurent ainsi l’essentiel et font un pas de plus vers les play-offs sans passer par la case « play-in ».

Le Slovène lance les hostilités avec un lay-up, un 3-points puis deux lancers (13-4). Ses principaux acolytes du soir, Josh Richardson et Tim Hardaway Jr, s’illustrent à leur tour, à commencer par « THJ » qui plante 11 points de suite dont un dunk en contre-attaque afin de maintenir l’écart (24-13). Le 3-points de Trey Burke au buzzer du premier quart-temps n’arrange pas vraiment les affaires des Cavs, pas encore au bout de leur peine (33-19).

Jusqu’à +29

Dorian Finney-Smith et Josh Richardson artillent de loin pour porter l’écart à +20 (47-27), imités peu après par Tim Hardaway Jr qui s’offre un 3+1 devant Cedi Osman, l’un des seuls à surnager côté Cleveland, avec Collin Sexton. Luka Doncic enfonce le clou avec un « floater » et un 2+1 pour boucler la première mi-temps sur le score de 62 à 37.

Dallas continue de bien contenir son adversaire au retour des vestiaires, à l’image de Josh Richardson qui répond par trois fois à Isaac Okoro (80-59). Même sans Luka Doncic, les Mavs assurent jusqu’au bout, entre le alley-oop de Dwight Powell pour marquer le coup en fin de troisième quart-temps (82-59) et le bon relais à la mène de Jalen Brunson pour guider ainsi Dallas jusqu’à la victoire (110-90). Et s’éloigner un peu du « play-in »…