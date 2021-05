Les Grizzlies en lutte contre la fatigue pour éviter de revivre le scénario de la « bulle »

Passés tout près de la défaite face aux Wolves mercredi soir, avant de l’emporter après prolongation, les Grizzlies n’y ont cette fois-ci pas échappé contre les Pistons, la nuit dernière.

Défaits en « back-to-back » par une équipe de Detroit plus affaiblie que jamais, car privée de Killian Hayes, Jerami Grant, Josh Jackson, Mason Plumlee, Hamidou Diallo ou encore Dennis Smith Jr, les joueurs de Memphis ont concédé là un revers qui pourrait leur coûter cher dans la course aux playoffs et à la 8e place. D’autant plus que, dans la même temps, les Warriors n’ont pas failli face au Thunder.

Mais comme contre l’équipe C des Clippers il y a deux semaines ou contre le Magic la semaine dernière, les Grizzlies n’ont pas été en mesure de faire respecter la logique, pour battre un adversaire affaibli et/ou à leur portée.

« C’est décevant, car vous souhaitez évidemment gagner chaque match que vous disputez, en vous donnant une chance de le faire », livrait la nuit dernière le coach Taylor Jenkins, au Daily Memphian. « Mais je suis tout de même fier de la combativité de ce groupe. À ce stade de la saison, vous devez simplement trouver un moyen de rester positif et d’avoir le bon état d’esprit. C’est ce qui nous a guidés tout au long de la saison. Mais vous vous devez aussi d’être à votre meilleur niveau tous les soirs. »

Composer avec toute la fatigue accumulée dans cette saison marathon

Frustrés, mais loin d’être abattus pour autant, les Grizzlies (33-33) n’auront d’autre choix que de se remobiliser rapidement puisqu’il ne leur reste plus que six matchs cette saison pour espérer repasser devant Golden State (34-33). De façon à éviter de se retrouver hors du Top 8 et d’avoir à gagner à deux reprises lors de ce fameux « play-in » de fin d’exercice. Comme en 2019/20, ce qui ne leur avait finalement pas souri face aux Blazers.

Et pour rebondir au plus vite dans les prochains jours, la franchise du Tennessee se devra dans un premier temps de retrouver toute sa combativité, des deux côtés du parquet. Deux caractéristiques qui définissent tant ce groupe, depuis la prise de fonctions de Taylor Jenkins, en juin 2019.

« Nous avons déjà eu cette bonne intensité auparavant, je l’ai vue. Nous pouvons le faire, ce n’est pas quelque chose d’étranger pour nous. Il nous suffit simplement de le réaliser et de se concentrer quand ça compte vraiment », expliquait à ce propos le revenant Jaren Jackson Jr.

Au cœur d’une deuxième partie de saison marathon (40 matchs en 68 jours !), Memphis va néanmoins devoir cravacher, en composant avec les jambes lourdes. Ce qui a d’ailleurs pu se voir contre les Pistons, en tête durant quasiment trois quarts-temps la nuit dernière, malgré la belle profondeur de banc de l’effectif des Grizzlies.

« Tout le monde est épuisé à ce stade de la saison », confiait un Desmond Bane fataliste. « Mais tout le monde doit composer avec le calendrier unique de cette saison unique. Et même si tout le monde est fatigué, il nous reste encore beaucoup de matchs à jouer. Il faut nous dépasser et puiser cette énergie au fond de nous-mêmes. J’ai la sensation que nous avons souvent fait du bon travail à ce niveau mais, [hier soir], nous ne l’avons pas fait. »