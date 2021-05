Programme du soir | Un derby de Los Angeles décisif ?

Le sprint final de la saison régulière a commencé et tous les matchs sont importants. Ce sera encore le cas ce soir avec notamment la rencontre entre Dallas et Brooklyn (01h30) ou le duel entre les Hawks, actuellement 5e à l’Est et les Pacers, 9e (02h00 en direct sur beIN Sports 4).

À l’Ouest, Memphis, 8e, et Golden State, 9e, sont également sur le pont, respectivement à Detroit (02h00) et face à OKC (04h00). La soirée finira par le derby entre les Clippers et les Lakers (04h00 en direct sur BeIN Sports 4).

Au delà de la suprématie de la ville, toujours en jeu quel que soit le contexte, les Clippers auront la 3e place en ligne de mire, tandis que le spectre de la 7e place se rapprochera pour les Lakers en cas de défaite.

Les coéquipiers de LeBron James, déjà battus deux fois par les Clippers cette saison, ont actuellement une petite défaite de moins que les Blazers, qui figurent à la 7e place. Portland sera par ailleurs le prochain adversaire des Lakers, dès demain…