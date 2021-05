Meilleur marqueur de la NBA : une lutte acharnée entre Stephen Curry et Bradley Beal

Qui de Stephen Curry ou de Bradley Beal décrochera le titre de meilleur marqueur de la ligue cette saison ? Tandis que les deux joueurs n’ont plus que six matchs à disputer, à dix jours de la fin de la saison régulière, c’est pour le moment le Warrior qui mène la danse, avec 31.53 points de moyenne, contre 31.14 pour l’arrière des Wizards.

Ce superbe duel à distance devrait donc se poursuivre lors des prochaines rencontres et nous tenir en haleine jusqu’à la toute fin de l’exercice 2020/21. Dans la lignée de celui d’il y a 43 ans entre George Gervin et David Thompson ou de celui d’il y a 27 ans entre David Robinson et Shaquille O’Neal.

Il y avait 7.2 points d’écart fin janvier

Pourtant, rien ne prédestinait Bradley Beal et Stephen Curry à se disputer le titre de meilleur marqueur de la ligue, il y a encore quelques semaines. Fin janvier, Bradley Beal tournait ainsi à 34.9 points par rencontre, tandis que Stephen Curry affichait quant à lui 27.7 points de moyenne. Fin février, l’écart a pourtant commencé à se réduire, avec un Bradley Beal à 33.2 points par match et un Stephen Curry à 29.5 points de moyenne. Et fin mars, la différence a diminué encore davantage entre le Wizard (31.3) et le Warrior (29.1).

Avant que le rapport de force ne s’inverse définitivement depuis avril. En fusion à partir de son retour de blessure, Stephen Curry a signé un mois historique au scoring à 3-points, pour le boucler avec 37.3 points de moyenne ! À l’inverse, Bradley Beal n’inscrivait de son côté « que » 30.3 points par rencontre. Des statistiques qui ont permis à Curry de pointer à 31.3 points de moyenne fin avril, devançant Beal et ses 31.1 points par match.

Moyenne de points de Stephen Curry et Bradley Beal, mois par mois

Stephen Curry Mois Bradley Beal 26.5 Décembre 2020 31.2 28.0 Janvier 2021 36.7 32.1 Février 2021 31.6 26.3 Mars 2021 26.1 37.3 Avril 2021 30.3 36.0 Mai 2021 (en cours) 32.3

Le lièvre et la tortue ?

Après avoir dominé le classement des meilleurs marqueurs de la ligue sur un total de 103 jours en 2020/21, Bradley Beal a donc dû abandonner son fauteuil de leader à Stephen Curry, courant avril. Le meneur des Warriors se dirige ainsi tout droit vers son deuxième titre honorifique au scoring, après celui déjà décroché en 2015/16.

À noter que, dans l’histoire NBA, seul Allen Iverson (127 jours) a dominé plus longtemps que Bradley Beal le classement des meilleurs marqueurs de la ligue, sans être pour autant récompensé en fin d’exercice. En 2000, « The Answer » avait en effet dû laisser cette distinction individuelle à Shaquille O’Neal, également MVP cette saison-là, pour 1.3 point de moyenne d’écart (29.7 pour Shaquille O’Neal, 28.4 pour Allen Iverson).

Mais même s’il ne parvient pas à terminer meilleur marqueur de la ligue pour la toute première fois de sa carrière, Bradley Beal peut se consoler en observant que, depuis qu’il score un peu moins et que son équipe dépend moins de lui en attaque, les Wizards gagnent davantage de rencontres, eux qui viennent de remporter 13 de leurs 17 derniers matchs. Au point d’avoir quasiment assuré leur place pour le « play-in » de fin de saison.