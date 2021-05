Avant de défier Nikola Jokic, Julius Randle se voit dans la course au MVP

La rencontre de ce soir entre les deux 4e de chaque conférence, Denver et New York, sera l’occasion de voir deux des meilleurs intérieurs de la ligue cette saison : Nikola Jokic, candidat n°1 au titre de MVP, et Julius Randle, une des plus belles progressions de la saison, devenu un leader hors pair au sein d’une formation revancharde.

Du coup, lorsque Randle est invité à s’exprimer sur ses chances dans la course au MVP de la saison régulière, l’intérieur new-yorkais n’a pas botté en touche, estimant qu’il avait autant de chances que les autres décrocher le trophée.

« Bien sûr que j’y ai ma place, je ne vais pas m’en cacher », a-t-il déclaré avant de rappeler son objectif prioritaire : être un bon leader. « Pour moi, il s’agit de s’améliorer de match en match, de s’améliorer en tant que joueur. Je ne me concentre pas là-dessus. Les éloges sont évidemment supers et tout mais je ne suis pas concentré sur ça. Pour moi, tout ce qui m’importe est de m’améliorer, de continuer à mener l’équipe de match en match. Comme je l’ai déjà dit, je sens que notre équipe peut rivaliser avec n’importe qui ».

« If I can make it there… »

Sur le plan statistique, même si les lignes sont assez similaires, Nikola Jokic semble avoir toujours une longueur d’avance sur son adversaire du soir. La rencontre de ce soir sera l’occasion de rattraper cet écart pour Julius Randle, à condition de livrer un match de référence.

Au-delà du duel de ce la nuit, Taj Gibson pointe pour sa part un élément en faveur de son coéquipier : le contexte new-yorkais, où il est plus difficile de réussir qu’ailleurs, comme le chantait Frank Sinatra.

« Si vous regardez l’ensemble du travail qu’il a accompli d’un match à l’autre, en étant vraiment professionnel, en progressant chaque soir. Surtout dans un marché difficile. Les gens ne comprennent pas combien il est difficile de jouer à New York. Il ramène une mentalité de gagnant aux Knicks. Vous devez lui donner son crédit. Julius a mérité d’être dans la course au MVP. Il le mérite », a-t-il souligné, qui a également rappelé qu’il ne fallait oublier Chris Paul, autre candidat qui pourrait bien se mêler à la lutte jusqu’au bout.