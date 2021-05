La course au MVP | Rien ne sert de courir…

Depuis plusieurs années maintenant, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player ». Cette semaine, focus sur l’aspect marathon de cette saison NBA, écourtée (72 matchs) mais condensée pour ne pas empiéter sur les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet – 8 août 2021).

Et cet aspect marathon prend plus que jamais tout son sens lors de cet exercice 2020/21 si particulier, où les principaux prétendants à la statuette Maurice Podoloff ont tous raté une dizaine de matchs chacun, si ce n’est plus, pour cause de blessure. À l’exception, finalement, de Nikola Jokic, le désormais grandissime favori au titre de MVP 2021, chez la majorité des observateurs.

À lire également : quand les blessures bouleversent tout…

Car l’infatigable pivot des Nuggets a tout simplement pris part à chacune des 65 rencontres de son équipe cette saison, pour 2 278 minutes en cumulé ! Soit le deuxième plus gros total de NBA, derrière les 2 394 minutes de Julius Randle. Et le Serbe est même l’un des 13 joueurs à avoir disputé autant de matchs, en 2020/21. Parmi ces 13 joueurs, il est d’ailleurs celui qui dispose du plus gros temps de jeu : 35 minutes de moyenne. Un temps de jeu record pour le « Joker », qui n’avait jamais joué autant dans sa carrière, en saison régulière.

Et s’il continue sur sa lancée, en ne ratant aucun match en 2020/21 tout en étant élu MVP dans quelques semaines, Nikola Jokic deviendrait par conséquent le 15e joueur à être récompensé par ce trophée sans manquer la moindre rencontre de la saison. Ce serait une première depuis Kobe Bryant en 2008, et le pivot de Denver rejoindrait d’autres légendes de la ligue comme Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Julius Erving, Larry Bird, Michael Jordan ou encore Tim Duncan.

Ils ont été MVP sans manquer un seul match de la saison…

Bob Pettit (1956, 1959)

Wilt Chamberlain (1967, 1968)

Wes Unseld (1969)

Kareem Abdul-Jabbar (1971, 1976, 1977, 1980)

Dave Cowens (1973)

Bob McAdoo (1975)

Moses Malone (1979)

Julius Erving (1981)

Larry Bird (1986)

Michael Jordan (1988, 1991, 1996, 1998)

Karl Malone (1997)

Tim Duncan (2002)

Kevin Garnett (2004)

Kobe Bryant (2008)

Nikola Jokic, le survivant

En clair, s’il fallait désigner le « survivant » ultime de cet exercice perturbé par le Covid-19 et les blessures, Nikola Jokic apparaîtrait assurément au sommet de la liste car, en plus de ses énormes performances individuelles, il fait preuve d’une régularité monstre en termes d’enchaînement de matchs. Alors même qu’il a connu un parcours à rallonge dans la « bulle » d’Orlando !

Ce qui vaut aujourd’hui au « Joker » de s’imposer, comme depuis six semaines, comme notre favori au titre de MVP.

Au grand dam de Joel Embiid et LeBron James, les deux seuls autres joueurs à avoir occupé la première place de notre course au MVP hebdomadaire cette saison, et qui ont pour point commun d’avoir été éloigné des terrains pendant une dizaine de rencontres (19 pour Joel Embiid, 22 pour LeBron James). Derrière, d’autres prétendants comme James Harden (19), Giannis Antetokounmpo (10) et Stephen Curry (8) ont également dû manquer entre deux et cinq semaines de saison régulière pour cause de blessure.

Preuve que, pour être couronné MVP, un joueur se doit d’être aussi victorieux et performant que régulier et présent sur les parquets. Ce à quoi ne répondent finalement pas les candidatures de Joel Embiid, LeBron James ou encore James Harden, sur le deuxième point. Car malgré des prestations individuelles de choix et un bilan collectif reluisant, ces trois superstars n’ont pas pu jouer pleinement cette saison, pour ne pas dire suffisamment, compte tenu de leurs différents pépins physiques.

Laissant ainsi Nikola Jokic — auteur d’une remontée fantastique avec ses Nuggets au classement, en dépit des blessures de ses coéquipiers — avec une voie toute tracée vers son premier titre de MVP en carrière. Ce qui serait, pour rappel, du jamais vu pour un joueur drafté au second tour…

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 43 victoires, 22 défaites – 3e à l’Ouest.

Matchs : 65 disputés sur 65 possibles.

Stats : 26.3 pts, 10.9 reb, 8.5 pds, 1.4 int, 0.7 ctr et 3.1 pdb en 35 min.

Pourcentages : 56% aux tirs, 41% à 3-pts et 86% aux lancers.

2 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 44 victoires, 21 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 46 disputés sur 65 possibles.

Stats : 29.0 pts, 10.8 reb, 3.0 pds, 1.0 int, 1.4 ctr et 3.1 pdb en 32 min.

Pourcentages : 51% aux tirs, 37% à 3-pts et 85% aux lancers.

3 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 40 victoires, 24 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 54 disputés sur 64 possibles.

Stats : 28.4 pts, 11.4 reb, 5.9 pds, 1.2 int, 1.3 ctr et 3.5 pdb en 33 min.

Pourcentages : 57% aux tirs, 31% à 3-pts et 68% aux lancers.

4 – Stephen Curry (Warriors)

Bilan : 33 victoires, 32 défaites – 8e à l’Ouest.

Matchs : 57 disputés sur 65 possibles.

Stats : 31.4 pts, 5.5 reb, 5.8 pds, 1.2 int, 0.1 ctr et 3.4 pdb en 34 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 43% à 3-pts et 92% aux lancers.

5 – Chris Paul (Suns)

Bilan : 46 victoires, 18 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 63 disputés sur 64 possibles.

Stats : 16.2 pts, 4.5 reb, 8.8 pds, 1.4 int, 0.2 ctr et 2.3 pdb en 32 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 38% à 3-pts et 93% aux lancers.

Mentions : Luka Doncic (Mavericks), James Harden (Nets), LeBron James (Lakers), Julius Randle (Knicks), Damian Lillard (Blazers), Rudy Gobert (Jazz), Devin Booker (Suns), Russell Westbrook (Wizards)…