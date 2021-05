Pour les dix ans de son titre de MVP, Derrick Rose s’est offert une belle soirée

Il y a dix ans, Derrick Rose réalisait la meilleure saison individuelle de sa carrière, récompensée par un titre de MVP historique après un exercice à 25 points en moyenne par match. Dix ans plus tard, pour l’anniversaire de son sacre, le meneur des Knicks s’est offert un joli clin d’œil en scorant 25 points en 27 minutes dans la victoire de New York à Memphis, réalisant son meilleur match offensif de la saison, au lendemain d’une sortie à 24 points à Houston !

Le meneur a été particulièrement adroit (11/15 au tir, à 3/5 à 3-points), alignant floaters, drives jusqu’au cercle, tirs à mi-distance et paniers à 3-points à chacun de ses passages.

« Les joueurs du banc suivent les titulaires, qui donnent le ton. On se parle le long de la ligne de touche et on voit ce dont on a besoin avant d’entrer en jeu. On sait déjà comment on va jouer », a-t-il souligné après la rencontre. « On joue de façon altruiste. Avec la présence de Julius (Randle), toutes les équipes qui vont le prendre à deux comme ça nous facilitent la tâche en attaque. C’est ce que Tom Thibodeau n’a cessé de nous répéter, c’est juste du basket, quand on met deux gars sur un joueur, un autre doit forcément être ouvert. On croit les uns en les autres. Et comme je dis toujours, je suis le nouveau venu. Je suis heureux d’être dans cette situation où on me permet de jouer comme je le fais. C’est un tout ».

Une démonstration dans le « money-time »

Dans les trois dernières minutes du match, alors que les Grizzlies étaient revenus à deux possessions après avoir compté jusqu’à 17 points de retard, Derrick Rose n’a en revanche eu besoin de personne pour bien défendre sur Ja Morant et enchaîner trois paniers exceptionnels de maîtrise près du cercle afin de sceller la victoire des Knicks.

« C’est juste beaucoup de travail. Après le Covid, pour retrouver ma condition physique, croire en ma routine et en mon jeu. Mais je ne pourrais pas faire ça si mes coéquipiers ne me laissaient pas jouer à ma façon, librement. Donc c’est aussi grâce à eux, et la confiance qu’ils ont en moi, avec Tom Thibodeau et le staff », a-t-il ajouté.

S’il a su vite s’intégrer au collectif de son ancien coach à Chicago pour en arriver là en l’espace de trois mois, c’est peut-être aussi grâce à son état d’esprit et sa personnalité en dehors du terrain, comme l’a rappelé Tom Thibodeau.

« C’est ce qui fait aussi sa valeur. Que ce soit lorsqu’il a été MVP de la ligue à 22 ans ou dix ans plus tard, il est resté le même. Il a toujours été celui qui privilégie l’équipe et la victoire est toujours au premier plan. Il a toujours été un excellent coéquipier. Il est heureux quand d’autres personnes ont du succès et l’est encore plus quand l’équipe gagne. Qu’il marque deux points ou qu’il en marque vingt, c’est le même gars ».