RJ Hampton s’affirme au Magic

Pour la deuxième fois depuis la « trade deadline », le Magic enchaine une deuxième victoire consécutive et après celle obtenue au buzzer contre Memphis grâce à Cole Anthony, les hommes de Tyrone Corbin se sont imposés cette fois contre la jeune garde des Pistons sur le score de 119-112.

Outre Mo Bamba qui a sorti son meilleur match en carrière avec ses 22 points et 15 rebonds, Orlando s’est appuyé sur son rookie RJ Hampton, arrivé dans l’échange d’Aaron Gordon, en compagnie de Gary Harris.

Le 24e choix de la Draft 2020 s’est offert lui aussi le meilleur match de sa jeune carrière ponctué par un double-double à 16 points (5/11 au tir) et 10 passes auquel il faut ajouter 7 rebonds, 2 contres et 1 interception en 35 minutes. On retiendra notamment sa belle entrée en jeu, en première mi-temps, au moment où Detroit semblait prendre le dessus. C’est lui qui a vraiment lancé son équipe par sa vitesse et sa lecture du jeu.

Se montrer en vue de l’année prochaine

Barré à Denver, RJ Hampton trouve peu à peu ses marques dans cette jeune équipe d’Orlando. Sans véritable pression liée au résultat, lui et les autres jeunes joueurs prennent du plaisir à évoluer ensemble et c’est ce qu’il souligne lors de son interview d’après-match. « Je pense que nous jouons dur, on prend du plaisir et le fait de jouer collectif est le plus important. Les gars sont heureux, ils prennent les shoots qu’ils veulent donc tout le monde s’entend bien. Comme vous pouvez le voir, on prend beaucoup de plaisir en ce moment. »

Avec un virage à 180° opéré à la « trade deadline », il y a des places et des responsabilités à prendre dans l’effectif floridien. C’est pourquoi des jeunes comme Hampton, Cole Anthony, Mo Bamba ou même Chuma Okeke se donnent à fond pour jouer un rôle majeur l’année prochaine. « Ces derniers matchs sont une opportunité pour beaucoup d’entre nous » confirme RJ Hampton. « Nous voulons bien jouer, tout le monde essaye de prouver quelque chose pour la saison prochaine et on va travailler dur lors de la prochaine intersaison. Nous sommes prêts et nous avons beaucoup de bons gars dans cette équipe. »

Davantage responsabilisé, RJ Hampton commence à bien s’adapter au rythme des rencontres NBA.

« Je maîtrise mieux le jeu. Ça fait 20 matchs que je suis ici donc j’essaye de me libérer, d’être plus à l’aise et de comprendre le jeu NBA. J’essaye de faire les bonnes lectures et de laisser le jeu venir à moi. Je me sens à l’aise, les gars me motivent à jouer sur mes points forts donc je pense que ça fait partie du processus d’apprentissage pour acquérir de l’expérience avec le Magic. Chaque fois que je suis sur le terrain, je saisis l’occasion. »