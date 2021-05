Pistons – Magic : le grand soir de Mo Bamba

Quinze. C’est le nombre d’absents sur la feuille de matches : 7 côté Pistons, 8 côté Magic. Pour ce vrai match de fin de saison, sans aucun enjeu, c’est Detroit qui prend le meilleur départ avec Killian Hayes qui offre le premier panier du match à Sekou Doumbouya puis un 3-points à Hamidou Diallo (11-6).

Sans surprise, il y a beaucoup de déchets mais c’est encore Killian Hayes qui embarque toute la défense pour trouver finalement à l’opposé Saddiq Bey (16-9).

Le gros passage de RJ Hampton

Il faut attendre que les bancs se vident pour que le match s’équilibre, et c’est RJ Hampton qui prend le match à son compte. Le meneur rookie va vite, il lève la tête, il voit les failles, et dans son sillage, le Magic reste au contact (26-21). La « second unit » du Magic est très intéressante, et les deux Mo, Wagner et Bamba, sont complémentaires sous les panneaux. Hampton continue de les mettre en avant, mais en face, il y a aussi de bons remplaçants, comme Frank Jackson qui, les pieds dans le ciment, fait très mal à 3-points. Le duo Hayes – Doumbouya se trouve encore, et Detroit s’offre son plus gros écart du match (45-36).

Sauf que derrière, les titulaires du Magic se réveillent, et notamment Cole Anthony et Wendell Carter Jr. Ils signent un 15-3, et Orlando est passé devant à la mi-temps (51-48). Malgré les efforts de Bey, à la claquette et à 3-points, le Magic a clairement mis la main sur le match. Gary Harris se montre enfin, et le duo Anthony-Carter continue de faire de gros dégâts, comme sur cette passe laser sous le cercle (71-62).

Du grand Saddiq Bey

Les deux coaches renvoient leurs « second unit », et Mo Bamba prend le contrôle de la raquette. Tous les rebonds passent par lui, et en attaque, ils enchaînent les dunks (86-76). À ses côtés, la recrue Ignas Brazdeikis joue sans complexe, et l’écart atteint les 13 points au début du 4e quart-temps après un énième dunk de Bamba (97-84).

Isaiah Stewart apporte toute son agressivité et Bey continue de planter de loin, mais Bamba est euphorique. Il règne sur la raquette et maintient l’avance (107-96). Sauf qu’en face, Bey est déchaîné aussi. Ce n’est pas pour rien l’un des meilleurs rookies à 3-points de l’histoire, et quasiment à lui tout seul (8 points de suite), il ramène Detroit à -3 (109-106).

Le Magic cherche une bouffée d’oxygène, et c’est Brazdeikis, dans le corner, qui plante le 3-points assassin. Lui et Bamba terminent le travail, et Orlando s’impose 119-112 pour une deuxième victoire de suite. Idéal avant de retrouver son coach, Steve Clifford.