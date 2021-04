RJ Hampton remercie les Nuggets de l’avoir échangé

Logiquement réduit à un rôle en bout de banc à Denver, RJ Hampton a véritablement lancé sa saison avec son arrivée à Orlando en échange d’Aaron Gordon.

Dans une franchise où tout est à reconstruire, le rookie a déjà inscrit plus de points en dix matches que lors de sa période Nuggets longue de 25 rencontres.

Avant de partir en Nouvelle-Zélande pour éviter la case NCAA, RJ Hampton était considéré comme un possible Top 5 de sa génération, mais il avait finalement glissé jusqu’à la 24e place le soir de la Draft 2020, et c’est Denver qui avait récupéré le « prospect ».

Dans un effectif aussi pléthorique que celui des Nuggets, le meneur n’avait que des miettes de matches, et c’est pour cette saison qu’il considère ce départ comme une aubaine. « Tim Connelly, Calvin Booth et coach Malone m’ont en quelque sorte fait une faveur. » estime le rookie. « J’étais dans un effectif de qualité avec Jamal (Murray), Monte Morris […] et évidemment Nikola (Jokic). […] Donc c’était très dur pour moi, non pas parce que je n’avais pas le talent, mais c’était très dur de gagner la confiance du coach dans ce système où il connaissait ces joueurs depuis longtemps. Ils se sont dit : « Nous voulons que RJ soit dans nos futurs plans mais si nous avons la possibilité de recruter Aaron, un ailier polyvalent, bon défenseur, avec lequel on peut gagner tout de suite et faire une faveur à RJ en l’envoyant à Orlando pour qu’il ait du temps de jeu et de l’expérience, pourquoi ne pas le faire ? »

À la recherche de temps de jeu

Le titre NBA dans son viseur, Denver ne pouvait pas se permettre de donner du temps de jeu à Hampton juste pour sa progression personnelle, et lui ne se voyait pas rester un ou deux ans sur le banc à attendre son tour. « Pour être honnête, je l’aurais mal pris s’ils n’avaient pas accepté l’échange parce qu’ils voulaient me garder encore 2-3 ans et me former mais aucun joueur ne veut se former sur le banc. Je veux me former en jouant et en apprenant de mes erreurs. »

C’est pour cela aussi que les deux parties restent en très bons termes : Denver a trouvé un ailier polyvalent qui aidera l’équipe à franchir un cap, tandis que le rookie a mis les pieds dans une franchise où il peut s’exprimer. « Cela reste mes « gars ». Tim Connelly continue de m’envoyer des messages après chaque match du genre : « hey voici ce que tu peux améliorer » ou « je suis fier de toi ». Je ne suis pas du tout en mauvais termes avec les Nuggets. C’est plus du genre : « Vous m’avez drafté, j’ai connu une équipe d’un niveau champion NBA. Maintenant vous m’envoyez dans un endroit où je peux essayer de m’épanouir dans une jeune équipe en enchainant les matchs et en apprenant de mes erreurs. » Ils m’ont fait une faveur et je respecte vraiment les Nuggets pour ça. »

À 9 points et 4 rebonds de moyenne en 23 minutes depuis ses débuts floridiens, Hampton peut désormais poursuivre sa progression comme il l’entend.