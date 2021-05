Grâce à leur victoire face aux Pelicans, les Warriors se retrouvent à la 8e place du classement de la conférence Ouest et confortent un peu plus leur présence au « play-in » avec désormais 4 matchs d’avance sur la Nouvelle-Orléans.

Si cette victoire est à mettre au profit de Stephen Curry, auteur d’une nouvelle performance à plus de 40 points, Draymond Green a joué lui aussi un rôle essentiel.

« On a essayé de l’aider autant que nous pouvions sans délaisser complètement les autres shooteurs mais quand tu as Draymond, tu as l’arme ultime défensive »

Avec son cinquième triple-double (10 points, 13 rebonds et 15 passes) de la saison, l’ailier fort a grandement contribué au succès de son équipe d’un point de vue offensif. Cependant, son équipe tenait à souligner sa performance défensive face à Zion Williamson.

Opposé au sophomore de la Louisiane, le défenseur de l’année 2017 a plus que soutenu la comparaison malgré un déficit physique (1m98 et 104 kg pour le Warrior contre 2m01 et 128kg pour Zion Williamson).

Élément incontournable du bon fonctionnement des Warriors, Draymond Green a fait parler toute sa science défensive contre le Pelican, à tel point que Steve Kerr n’a pas demandé de prises à deux constantes pour le ralentir et face à une équipe des Pels qui dépend beaucoup de son ailier fort, ça facilite grandement les choses pour limiter tout le collectif de Stan Van Gundy. « Si vous deviez choisir un gars pour défendre sur Zion, Draymond serait ce gars » affirme Steve Kerr chez NBC Sports. « Il a tout vu, c’est le défenseur le plus malin de cette ligue et il a la force nécessaire pour rester devant lui. On a essayé de l’aider autant que nous pouvions sans délaisser complètement les autres shooteurs mais quand tu as Draymond, tu as l’arme ultime défensive. »

« Il est aussi important défensivement que Steph Curry l’est offensivement »

Certes, le joueur de 20 ans a fini la partie avec 32 points, 8 rebonds et 2 contres, mais son 50% au tir reste bien inférieur à ses 62% de moyenne cette saison. C’est pourquoi la prestation défensive de Draymond Green, qui l’a fait travailler plus que d’habitude, parait plutôt bonne de ce point de vue.

« Quand il commence à faire son move, vous voyez beaucoup de joueurs qui défendent sur lui s’arrêter. Tu ne peux pas t’arrêter sur son premier dribble, tu dois continuer de le chasser. Peu importe le move qu’il tente, il faut essayer de lui rendre le shoot compliqué et s’il le met, tu fais avec » explique le triple champion NBA.

Effectivement, Zion Williamson fait déjà partie de la caste des meilleurs scoreurs de la ligue. Avec ses 27 points de moyenne, l’ailier fort des Pelicans semble déjà assez fort pour s’assurer sa vingtaine de points chaque soir. Comme avec les autres superstars de la NBA, le but est donc de le gêner au maximum afin de faire baisser son pourcentage au tir tout en essayant qu’il ne crée pas de décalages pour ses partenaires. Ce qu’a réussi Draymond Green.

« C’est la pierre angulaire de notre défense. Il fait tout, c’est notre ancre. Il est la voix, le cœur de notre défense… Il est aussi important défensivement que Steph Curry l’est offensivement » rapporte Juan Toscano-Anderson.

Après s’être autoproclamé « meilleur défenseur de l’histoire », Draymond Green pourra de nouveau prouver sa maitrise défensive face à Zion Williamson à l’occasion de la revanche, ce mardi soir.