Stephen Curry et Draymond Green donnent une leçon aux Pelicans !

Agressifs dès l’entre-deux, les Warriors prennent immédiatement le contrôle du match en débutant par sur un 17-5 grâce à 7 points de Stephen Curry et un Draymond Green qui joue les chefs d’orchestre des deux côtés du terrain. Brandon Ingram et Zion Williamson réveillent leurs troupes, mais les Pelicans enchainent également les ballons perdus et Curry appuie sur l’accélérateur. Le double MVP ajoute 10 points, envoie Andrew Wiggins au alley oop, et décale Juan Toscano-Anderson (14 points, 5 rebonds, 4 passes) dans le corner pour lancer un 22-5 qui donne 20 points d’avance à Golden State (39-19).

Stephen Curry et Draymond Green donnent le ton

La Nouvelle-Orléans profite de la sortie du numéro 30 pour commencer le deuxième quart-temps par un 6-0, grâce à un lay up et un dunk de Williamson (39-27). Le deuxième cinq de Steve Kerr se ressaisit toutefois rapidement grâce au retour de Draymond Green. Neuf points de Jordan Poole lancent et concluent un 19-6 qui continue d’exposer les grossières erreurs de la défense locale et met les Warriors à +25 (58-33) !

Sept points de Brandon Ingram stoppent l’hémorragie mais l’écart reste aux alentours des vingt unités, avant que Golden State ne finisse la mi-temps sur 40 secondes cauchemardesques. Cinq points d’Eric Bledsoe (11 points), deux tirs ratés de Curry, et un buzzer beater de Lonzo Ball (7 points, 3/18 aux tirs) ramènent les Pelicans à -12 (66-54).

Zion Williamson trop esseulé

Deux tirs primés de Stephen Curry ouvrent le troisième quart-temps mais La Nouvelle-Orléans confirme son momentum de fin de première mi-temps. L’adresse des Warriors baisse et douze points du duo Ingram – Hernangomez font passer l’écart sous la barre des dix points (79-73). Malheureusement pour les hommes de Stan Van Gundy, Stephen Curry et Draymond Green reprennent leur festival. Ils marquent ou font marquer les 17 derniers points de leur équipe pour renvoyer les Pelicans à la case départ (95-78).

Avec les espoirs de « play-in » qui s’éloignent à grand pas, Zion Williamson attaque le cercle sur chaque possession pour faire payer la défense de Golden State, mais les Pelicans ne reviendront plus sous la barre des 14 points. La faute à 10 points d’Andrew Wiggins lors des quatre premières minutes du dernier quart-temps pour répondre au jeune All Star de La Nouvelle-Orléans. Stephen Curry revient alors en jeu pour passer la barre des 40 points et tuer le match. Les deux équipes se retrouveront dès cette nuit pour une revanche que les Pelicans doivent gagner pour rester dans la course à la dixième place.