Plus de 5 000 spectateurs pour les Bulls

Le maire de Chicago vient d’annoncer qu’il assouplissait les règles sanitaires de sa ville, et les Bulls vont pouvoir ouvrir les portes du United Center au public. Et pas qu’un peu, puisque la municipalité a placé la jauge à 25% de la salle, et les Bulls, ainsi que les Blackhawks, pourront jouer devant 5 250 spectateurs au maximum.

Pour Nikola Vucevic et ses coéquipiers, la première est prévue le 7 mai face aux Celtics, et il restera ensuite trois rencontres à domicile d’ici la fin de saison. Les Bulls deviennent ainsi la 28e franchise à accueillir du public, et il ne reste donc plus que deux salles fermées : le Moda Center de Portland et la Chesapeake Energy Arena d’OKC.

LES JAUGES EN NBA

Atlanta Hawks (State Farm Arena, 18 118 places) : 10%

Boston Celtics (TD Garden, 18 624) : 12%

Brooklyn Nets (Barclays Center, 17 732) : 10%

Charlotte Hornets (Spectrum Center, 19 077) : 25%

Chicago Bulls (United Center, 20 917) : 25%

Cleveland Cavaliers (Rocket Mortgage FieldHouse, 20 562) : 14%

Dallas Mavericks (American Airlines Center, 19 200) : 20%

Denver Nuggets (Ball Arena, 19 520) : 22%

Detroit Pistons (Little Caesars Arena, 20 332) : 3.5%

Golden State Warriors (Chase Center, 18 064) : 35%

Houston Rockets (Toyota Center, 18 055) : 25%

Indiana Pacers (Bankers Life Fieldhouse, 17 923) : 25%

Los Angeles Clippers (Staples Center, 19 068) : 1 800 spectateurs

Los Angeles Lakers (Staples Center, 18 977) : 2 000 spectateurs

Memphis Grizzlies (FedEx Forum, 18 119) : 20%

Miami Heat (AmericanAirlines Arena, 19 600) : 15%

Milwaukee Bucks (Fiserv Forum, 17 500) : 18%

Minnesota Timberwolves (Target Center, 18 978) : 15%

New Orleans Pelicans (Smoothie King Center, 16 867) : 16%

New York Knicks (Madison Square Garden, 19 812) : 10%

Oklahoma City Thunder (Chesapeake Energy Arena, 18 203) : huis clos

Orlando Magic (Amway Center, 18 846) : 20%

Philadelphia 76ers (Wells Fargo Center, 20 155) : 15%

Phoenix Suns (PHX Arena, 18 422) : 16%

Portland Trail Blazers (Moda Center, 19 441) : huis clos

Sacramento Kings (Golden 1 Center, 17 853) : 1 600 spectateurs

San Antonio Spurs (AT&T Center, 18 354) : 17%

Toronto Raptors (Amelie Arena, 19 800) : 17%

Utah Jazz (Vivint Smart Home Arena, 18 306) : 30%

Washington Wizards (Capital One Arena, 20 362) : 10%