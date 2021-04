Le marathonien Ivica Zubac

Mercredi soir, les Clippers ont affiché leur profondeur d’effectif. Sans Paul George, Kawhi Leonard, Rajon Rondo ni même Reggie Jackson, Tyronn Lue s’est appuyé sur des joueurs de banc pour battre Memphis.

Depuis quelque temps, le coach doit s’adapter en permanence aux indisponibilités de chacun. Néanmoins, Tyronn Lue sait qu’il peut compter sur Ivica Zubac qui demeure un véritable « Iron Man » en cette saison accélérée.

C’est bien simple, le Croate a pris part à l’ensemble des rencontres de son équipe. Avec 61 matchs disputés, il est pour l’instant celui qui en a disputés le plus en attendant les matchs en retard des autres formations.

Sur une série de 157 matchs d’affilée en saison régulière

On peut même aller plus loin. Depuis le 7 février 2019, Ivica Zubac n’a plus loupé un seul rendez-vous de saison régulière, ce qui donne une série de 157 matchs joués de suite !

Peu sollicité lors de ses premières années en NBA (81 matchs à 13 minutes de moyenne sur ses deux premières saisons), le joueur de 24 ans rattrape le temps perdu. « Je n’ai pas beaucoup joué lors de mes deux ou trois premières saisons donc je me suis déjà assez reposé » juge ainsi le pivot chez l’OC Register.

Derrière Serge Ibaka dans la hiérarchie des pivots, Ivica Zubac se contentait de 20 minutes lors de ses 40 premières sorties. Avec la blessure du Congolais, l’ancien Laker foule désormais les parquets pendant 28 minutes. « J’accorde beaucoup d’importance au fait de rester prêt chaque soir, d’essayer de rentrer sur le parquet afin d’aider l’équipe. En tant que joueur qui n’a pas eu énormément sa chance au début de sa carrière, je profite de chaque moment passé sur le terrain donc j’essaye, même quand je ne suis pas en pleine forme, de tout donner chaque soir. »

Permetre aux cadres de se reposer en vue des playoffs

Vraisemblablement déjà tournés vers les playoffs, les Clippers n’hésitent pas à mettre des cadres au repos, comme Paul George face à Memphis, pour qu’il soit en bonne santé quand les choses sérieuses commenceront.

« Je suis jeune et nous avons une équipe âgée (27 ans de moyenne d’âge). Tout le monde comprend que c’est une saison très, très compliquée avec beaucoup de matchs en peu de temps donc nous savons que certains gars ont besoin de repos pour être sûr d’avoir tout le monde en bonne santé pour les playoffs. »

Toujours est-il qu’il faut quand même aligner un cinq majeur. De ce fait, Ivica Zubac rend bien des services à son coach surtout qu’il joue plutôt bien. Contre Memphis, il a inscrit 18 points (6/11), pris 7 rebonds et contré 2 tirs. « Il veut toujours jouer » apprécie Tyronn Lue. « Il est jeune donc il veut continuer à s’améliorer et c’est ce que t’aimes chez lui. Tu sais qu’il va être sur le terrain chaque soir. Je le charrie parfois en lui disant : ‘Zu, tu vas jouer ce soir ?’ et il me répond : ‘La seule fois où je ne joue pas, Coach, c’est parce que tu ne me fais pas jouer’. »

Malgré tout, il lui reste encore pas mal de chemin pou aller déboulonner le légendaire A.C Green et ses 1 192 rencontres consécutives.