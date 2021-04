L’énergie débordante de Russell Westbrook déteint sur les Wizards

Peut-être que certains fans de Washington n’y croyaient plus depuis un bon moment mais les Wizards n’ont jamais été aussi prêts de se faire une place dans le Top 10 de la conférence Est, synonyme de « play-in ».

Longtemps englués dans les bas-fonds du classement, les joueurs de Washington reviennent même très fort puisqu’ils viennent de signer leur 6e succès en 7 rencontres, et même la 4e de suite, et les voilà désormais à égalité avec les Bulls, sauf qu’ils ont le vent dans le dos. Daniel Gafford s’est bien intégré à la rotation et les leaders répondent présent, à l’image d’un Russell Westbrook débordant d’énergie.

Battus de 29 points contre les Pistons le 1e avril, les hommes de Scott Brooks ont pris cette nuit leur revanche en dominant largement la formation du Michigan (121-100). Interrogé sur ce fossé entre les deux matchs, Dwane Casey y voit une seule raison : Russell Westbrook. « Ils se sont imprégnés de l’intensité et de la dureté de Westbrook. Ils ont adopté sa personnalité et je pense que c’est la différence avec l’équipe que nous avions affrontée. »

« Il aboie sur vous ou vous crie dessus si vous n’êtes pas prêt à jouer »

Auteur d’un nouveau triple double (son 25e de la saison) à 15 points, 14 rebonds et 11 passes, l’ancien Rocket n’est effectivement pas étranger à la nouvelle victoire des siens. Déjà en triple-double sur la saison (22 points, 11 rebonds, 11 passes), le MVP a augmenté encore un peu son niveau sur cette série de matchs avec des moyennes à 23 points, 14 rebonds et 13 passes et des pourcentages corrects (50/33/69).

Meilleur marqueur de la rencontre avec ses 37 unités, Bradley Beal est toujours bluffé par l’intensité que dégage son meneur. « Il déborde d’énergie et semble toujours prêt à y aller avec sa mentalité de gagnant. Il donne tout à chaque fois qu’il entre sur le terrain. C’est tellement irréel de pouvoir voir un gars qui joue aussi dur tous les soirs et qui se prépare quotidiennement pour être prêt à y aller. »

Avec son éthique de travail, Russell Westbrook déteint de plus en plus sur ses coéquipiers. « Ça motive et ça se répercute sur le reste de l’équipe » affirme Bradley Beal. « Il aboie sur vous ou vous crie dessus si vous n’êtes pas prêt à jouer. Vous pouvez soit vous mettre à jouer dur ou entendre Russ. C’est l’un ou l’autre. »

Sous la coupe de leur général, les joueurs de la capitale entament le dernier mois de saison régulière avec le plein de confiance, afin de décrocher une place pour le « play-in » et ne pas vivre une saison sans saveur.