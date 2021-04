Grâce au duo Beal-Westbrook, les Wizards filent vers le « play-in »

Vu leurs malheurs de la première partie de saison, personne n’imaginait Washington remonter au classement, et ce dimanche matin, les voilà pourtant 11e avec le même bilan que Chicago, 10e. Les deux formations passent devant les Raptors, et les Wizards signent cette nuit leur 4e victoire de suite.

Face à des Pistons privés de Dennis Smith, Sekou Doumbouya et Killian Hayes, les Wizards n’ont tout simplement jamais été menés au score de la soirée ! Avec Alex Len, bien servi par Russell Westbrook, et Bradley Beal efficace sur ses départs main gauche, Washington prend rapidement les devants (20-12).

À Detroit, Josh Jackson et Jerami Grant limitent les dégâts, mais sous les panneaux, Washington se promène, et il faut attendre l’entrée d’Isaiah Stewart pour que l’accès au cercle soit moins évident. L’énergie du rookie fait un bien fou aux Pistons, et sur une claquette, il égalise à la fin du premier quart-temps (27-27).

Mais dès qu’il retrouve le banc, la raquette devient le terrain de jeu de Westbrook pour le lay-up avec le « and-1 » mais aussi de Robin Lopez avec ses moves des années 80. Washington en profite pour reprendre la main, et Lopez donne neuf points d’avance (51-42). Dwane Casey n’a pas d’autres choix que de remettre Stewart en jeu, et ça change tout. Il provoque la faute de Westbrook, met ses lancers, et son petit « hook shot » ramène Detroit à -6 à la pause (61-55).

Rui Hachimura sort sur blessure

Au retour des vestiaires, Bradley Beal prend le jeu à son compte, il fait valser son défenseur avant de planter le 3-points, puis il profite d’un bon ballon ressorti par Westbrook pour donner 12 points d’avance (73-61).

Les Wizards sont sur un 7-0, et Daniel Gafford en impose sous le cercle, se permettant même de bâcher Jerami Grant. Malheureusement pour Washington, le quart-temps est terni par la sortie sur blessure de Rui Hachimura. On ne sait pas encore si le genou est touché, ou si c’est plus bas, mais on ne le reverra pas…

À la baguette, Ish Smith a pris le relais de Russell Westbrook et son agressivité permet d’accentuer l’avance de Washington. Avec Bradley Beal, ils s’échangent des 3-points, et l’écart enfle (86-69). Cette fois, le retour d’Isaiah Stewart ne change rien, et la paire Bell-Lopez fait la différence sous le cercle (104-84).

Scott Brooks remet Russell Westbrook en jeu, et les Wizards signent un 8-0 pour finir le boulot. Pour le spectacle, Deni Avdija envoie Russell Westbrook au alley-oop (112-89). Les deux coaches ouvrent leurs bancs, et Washington s’impose finalement 121-100 pour une quatrième victoire de suite.