De retour de blessure, Daniel Gafford reprend de la hauteur

Arrivé le soir de la « trade deadline » en échange de Mo Wagner et Troy Brown Jr., Daniel Gafford est un peu le porte-bonheur de sa formation, puisque depuis qu’il a enfilé le maillot des Wizards, l’équipe reste sur trois victoires en quatre matches.

Comme on a pu le voir lors de la victoire contre Utah, l’ancien intérieur des Bulls propose un profil différent à Washington. Avec 12 points, 5 rebonds, 1.5 contre et 74% au shoot de moyenne depuis son arrivée, l’acclimatation se passe bien pour l’intérieur, et sa verticalité contraste avec ce que peuvent apporter Robin Lopez ou Alex Len.

Ces chiffres sont d’autant plus intéressants qu’il doit composer avec une cheville encore fragile. Certes le pivot a évité le pire mais il doit tout de même faire attention. « J’adore le basket. Je joue et prends soin de ma cheville autant que je peux en dehors. Je me préoccupe d’abord de la défense et, ensuite, je me penche sur mon jeu offensif » expliquait-il après ses 15 points lors de la victoire face au Jazz.

Utile des deux côtés du terrain

Rapide pour un joueur de sa taille (2m08 et 106kg), et efficace sur les passes lobées, le joueur s’avère très précieux sur les contre-attaques des Wizards, comme le souligne Bradley Beal qui assure qu’il n’a jamais côtoyé un profil de ce type. « Je n’ai jamais eu un coéquipier aussi fort dans les airs de toute ma carrière. J’aime le fait que je puisse lancer la balle au-dessus du panier et qu’il puisse l’attraper même si c’est une passe horrible. Gaff est un gobeur de ballons.[…] Il est à l’aise avec. Il apprend très vite et c’est également un super athlète comme nous le savons tous. »

Pour Washington, son arrivée a tout de la bonne affaire, d’autant qu’il est énergique et apporte un peu de stabilité en défense par sa protection du cercle et son repli défensif. Un rôle que le sophomore souhaite prolonger.

« Ils m’ont recruté pour mes capacités en défense. Ils m’ont amené ici pour que je fasse mon job et c’est ce que je fais » résume ainsi Daniel Gafford.

Si le potentiel se confirme, Washington disposerait enfin d’un intérieur athlétique pour épauler Thomas Bryant.