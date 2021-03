Daniel Gafford, une intégration séduisante… mais en suspens chez les Wizards

Passé des Bulls aux Wizards avant la « trade deadline », Daniel Gafford avait réussi de bons débuts pour Washington, avec 13 points, 5 rebonds et 3 contres en 13 minutes dans une victoire face aux Pistons.

Il était sur le point de faire belote et rebelote pour sa deuxième sortie sous ses nouvelles couleurs, bien lancé à 11 points, 6 rebonds et 2 contres en 15 minutes de jeu quand, en dernier quart, il est malencontreusement retombé sur une cheville hostile, se tordant bientôt de douleur au sol.

« J’espère que ça ira », déclarait Scott Brooks sur NBC juste après la blessure. « Mon intuition est que c’est quelque chose de grave mais je ne préfère pas en parler. Je préfère rester optimiste. On a besoin de son apport. Il nous apporte ce qu’on n’a pas eu ces cinq dernières années : une menace sur les lobs. Il a probablement déjà eu plus de dunks sur des lobs que ces quatre dernières saisons cumulées. »

Finalement, plus de peur que de mal. Scott Brooks a bien fait de garder espoir car son nouveau pivot de 22 ans souffre « simplement » d’une entorse à la cheville droite. Selon le communiqué du club, il sera réévalué dans 10 jours. Pas de quoi refroidir l’enthousiasme naissant dans la franchise de la capitale fédérale.

« Il a fait du super boulot, notamment pour protéger le cercle. Sa taille et ses qualités athlétiques se sont vues, et c’est très important pour nous, c’est ce dont on a besoin », poursuivait ainsi Russell Westbrook, après le premier match de Daniel Gafford. « J’espère qu’il est content de sa prestation parce qu’il a vraiment bien joué. »

« Il est clairement un joueur qu’on veut garder »

Du haut de ses 2m08, l’ancien Razorback semble être un pari intéressant pour les Wizards qui manquent clairement de qualités athlétiques (de « verticalité ») dans la peinture. Avec Westbrook et Beal qui attirent les défenses, Daniel Gafford peut être le bénéficiaire de ballons faciles près du cercle… et encore plus dans les airs.

« Ils peuvent l’envoyer sur la Lune et je vais m’élever et la ramener sur terre », confiait le pivot, tout sourire.

Limité au-delà de ce rôle de pivot défenseur et bondissant, l’ancien Bull a semble-t-il trouvé une situation des plus favorables chez les Wizards. S’il faudra attendre encore quelques jours pour le revoir en action, le jeune intérieur a son nouveau staff derrière lui.

« On va continuer à travailler avec lui. Il est clairement un joueur qu’on veut garder », conclut Scott Brooks. « Il a une opportunité d’être bon pour beaucoup d’années avec ses qualités. »

Ses débuts avec les Wizards

Sa blessure dès son deuxième match