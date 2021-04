Les Hawks veulent garder Bogdan Bogdanovic chaud bouillant

Irrégulier avant et après sa fracture du genou droit de janvier, Bogdan Bogdanovic a vraiment lancé sa première saison à Atlanta depuis quinze jours. La preuve : sur les dix derniers matches, il tourne à 22.4 points de moyenne !

Surtout, dans cette série de rencontres, il affiche un propre 50% de réussite au shoot et un très joli 52% à 3-pts. « Ce sont mes coéquipiers, le coach bien sûr et le coaching staff », énumère l’ancien des Kings à l’AJC pour expliquer les raisons de cette bonne dynamique. « Ils me disent constamment d’être agressif. Parfois, je suis trop passif et ils veulent me voir shooter davantage. Ils me donnent cette confiance supplémentaire. »

Profitant notamment des écrans d’un autre Hawk en pleine forme actuellement, Clint Capela, le Serbe n’est pas un joueur gourmand. Il peut donc refuser des tirs ou se faire oublier quelques temps. Ce qui reste un signe de justesse, mais qui peut vite devenir frustrant pour Nate McMillan, puisque son shooteur est bouillant.

« Le coach m’a dit que si j’étais ouvert, je ne devais alors pas hésiter », poursuit-il. « Si j’ai un défenseur sur le dos, alors je pars en dribble et je trouve un coéquipier. Je dois jouer un basket simple. Je continue de croire en moi, je sais à quel point j’ai travaillé à l’entraînement donc je n’ai jamais perdu confiance en moi. »

Avec seulement 1.4 ballon perdu de moyenne sur ces dix dernières parties et son excellente adresse, Bogdan Bogdanovic évite très bien le déchet et reste un modèle d’efficacité.

« Il est dans le bon rythme, et il a bossé pour ça », constate le coach d’Atlanta. « On a réussi à mettre des systèmes en place pour lui, mais surtout, il est très agressif. Ses coéquipiers font du bon boulot pour le trouver et lui est excellent pour conclure. »