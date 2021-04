Ayant transformé les Hawks, Clint Capela peut viser les trophées individuels

Si les Hawks sont sur une belle série de sept victoires en huit matchs, ils le doivent en partie à Clint Capela, tant le pivot est excellent cette saison et plus particulièrement en ce mois d’avril.

Son dernier match contre les Raptors, ce mardi soir, le prouve parfaitement puisqu’il a compilé 19 points et 21 rebonds. Un double-double copieux de plus pour le Suisse, qui réalise sans doute sa meilleure saison actuellement avec 15.3 points, 14.1 rebonds et 2.2 contres de moyenne.

Jamais il n’a pris autant de rebonds, ni contré autant de tirs en carrière et sa domination est telle qu’il est toujours le meilleur rebondeur (et troisième contreur) de la ligue en 2020/21.

Avec lui, une défense d’Atlanta enfin en progrès

Des prestations qui peuvent lui faire espérer des voix pour le trophée de défenseur de l’année et une place dans une des deux All-Defensive Teams.

« J’y pense. Car c’est mon travail, la défense, et c’est ainsi que j’aide mon équipe à gagner », avoue l’ancien des Rockets à l’Atlanta Journal-Constitution. « C’est comme ça que j’ai un impact si important. Je pense être un des meilleurs dans ce domaine. Défensivement, je joue à mon meilleur niveau en carrière. Je ne fais pas beaucoup d’erreurs. Mes coéquipiers me donnent confiance dans ce domaine. »

Forcément, une telle présence dans la raquette a fait beaucoup de bien aux Hawks. La franchise était parmi les pires défenses de la ligue la saison passée.

Par exemple, elle encaissait 53.6 points de moyenne dans sa raquette et personne ne faisait pire en 2019/20. Grâce à Clint Capela, cette saison, Atlanta ne prend plus que 48.5 points par match dans sa raquette, et l’équipe n’est plus que 21e du classement. Autre exemple : la saison passée, Atlanta encaissait 15 points sur des rebonds offensifs, à la 29e place NBA. Cette saison, c’est tombé à 12.9 points, et les Hawks ne sont plus que 18e.

« Il fait la différence », confirme ainsi son coéquipier, Kevin Huerter. « Ce n’est pas la même chose quand il est sur le parquet. Nous, les extérieurs, on a confiance en lui. On sait que si on est battu, Capela est derrière. On peut vraiment mettre la pression sur nos adversaires. »

Un leader légitime et vocal

Il a surtout apporté de la stabilité et une assurance sur les situations de pick-and-roll où Trae Young était en difficulté par le passé. Avec Clint Capela pour couvrir et organiser la défense, les Hawks sont plus sereins.

« Je suis de plus en plus à l’aise pour parler aux joueurs », poursuit le Suisse. « Pour m’assurer qu’ils sont bien placés, qu’ils font leur travail en défense. C’est comme ça qu’on gagnera des matches. Donc dès que je vois une erreur, je m’assure qu’elle ne soit pas faite deux fois. Je suis tellement heureux de voir la différence entre la saison passée et cette année. L’équipe a gagné 20 rencontres l’an passé et là, tout est différent. C’est génial. »

Même s’il n’a que 26 ans, Clint Capela a déjà une grosse expérience en NBA, avec notamment 61 matches de playoffs chez les Rockets. Il est donc un leader légitime, avec d’autres anciens comme Lou Williams et Danilo Gallinari, pour encadrer les jeunes. Nate McMillan se réjouit de pouvoir compter sur un pivot qui fait office de tour de contrôle.

« Il a été comme le ciment pour nous cette saison », constate le coach. « Il défend, rattrape nos erreurs, prend des rebonds. Il est de mieux en mieux pour parler aux gars et les responsabiliser défensivement. Il est notre pilier en défense. Il fait aussi de bons écrans en attaque et apporte sa vision dans ce domaine. Il est ainsi une menace des deux côtés du terrain. Quand une équipe joue « small ball » face à nous, on peut la punir avec Capela. »