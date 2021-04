Phoenix irrésistible à domicile

Match des extrêmes cette nuit entre des Suns qui enchaînent une 10e victoire de suite dans leur salle, et des Kings qui subissent une 9e défaite de rang. Pourtant, Sacramento a mené la vie dure aux coéquipiers de Chris Paul, au point même de prendre les commandes dans le 4e quart-temps !

Avant cela, c’est Jevon Carter qui avait fait la différence. Dès son entrée en jeu, à la fin du premier quart-temps, il inscrit ses trois premiers tirs, dont deux 3-points, et il oblige Luke Walton à prendre un temps-mort. Dans son sillage, Phoenix a pris 12 points d’avance (45-33).

Ayton l’opportuniste

À ses côtés, Deandre Ayton est parfait sur le pick-and-roll, ou lorsqu’il s’agit de profiter d’un « mismatch » pour le petit shoot à deux mètres (57-48). Mais Phoenix n’arrive pas à tuer le match, et Buddy Hield plante deux 3-points pour ramener les Suns au contact. Hassan Whiteside fait une rentrée correcte, et Delon Wright égalise (65-65). Tout est à refaire pour les Suns.

Dans le 3e quart-temps, Chris Paul et Deandre Ayton reprennent leur jeu à deux, et le pivot bahaméen se régale (84-77). Sauf que Sacramento s’accroche encore et toujours, et c’est Tyrese Haliburton qui inscrit sept points en deux minutes pour revenir à -2 (90-88). Il faut dire que la défense de zone de Phoenix est bien trop large, et il y a des boulevards dans les intervalles. Résultat, : à l’entame du dernier quart-temps, Wright donne l’avantage aux Kings (96-95) tandis que Chimezie Metu réussit un contre monstrueux sur Saric. C’est Terence Davis, à 3-points, qui donne même deux points d’avance à Sacramento (99-97).

L’impact défensif de Mikal Bridges

Monty Williams décide de remettre CHris Paul sur le terrain, et ça change tout. Le maître à jouer des Suns trouve Cameron Johnson pour égaliser, puis il demande un écran, mais c’est une feinte pour aller au cercle.

De l’autre côté du terrain, Mikal Bridges fait la différence par son envergure, et les Suns signent un 11-1 pour s’échapper (108-100). De’Aaron Fox sort le grand jeu, sauf que Deandre Ayton continue son chantier sous le cercle par ses rebonds offensifs et son jeu dans le dos de la défense (112-104).

La fin de match se transforme en un duel Ayton-Fox, et c’est le pivot des Suns qui a le dernier mot avec un petit shoot à quatre mètres face à Harrison Barnes (120-111). Cette fois, Sacramento lâche prise, et Phoenix s’impose 122-114 pour une 10e victoire de suite à domicile ! Pour Sacramento, la chute continue avec un 9e revers de suite. L’espoir d’un « play-in » s’amenuise un peu plus chaque jour.