Enfin un peu de public à Washington

Seule une poignée de franchises jouent encore à huis clos, et dans quelques jours, il faudra enlever les Wizards de cette liste. Dans un communiqué, la franchise annonce qu’elle a reçu le feu vert des autorités municipales pour rouvrir les portes de sa Capital One Arena, et à partir du 21 avril, les coéquipiers de Bradley Beal pourront jouer devant 2 100 spectateurs maximum. La jauge est basse puisqu’elle a été fixée à 10%.

C’est donc pour la réception des Warriors que le public sera autorisé à revenir, mais le propriétaire Ted Leonsis a prévenu que cette première serait consacrée aux personnels soignants de la capitale, ainsi que tout le personnel sur le front depuis le début de la pandémie. Ils seront invités, et s’il reste des places, ce sera pour les abonnés à l’année, et les partenaires de Monumental Sports and Entertainment, le consortium qui possède la franchise et la salle.

Comme dans les autres salles, le réglement sanitaire sera toujours très strict, et tout le monde devra porter un masque de l’entrée jusqu’à sa place dans les tribunes, et les spectateurs seront séparés de plusieurs mètres dans les gradins, à l’exception des groupes de deux, trois ou quatre qui se rendent ensemble au match.

Photo : Monumental Sports