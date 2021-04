Stats & Highlights | Indiana et New York se battent pour la huitième place, Milwaukee redémarre

Indiana est actuellement neuvième de l’Est mais la franchise fait les efforts pour revenir dans le Top 8 avec désormais trois victoires de suite, dont la dernière face aux Grizzlies.

Sauf que le propriétaire de la huitième place, New York, est lui aussi dans un bon rythme et a battu Toronto. Les Bucks sont bien plus haut au classement et s’ils n’ont pas encore retrouvé Giannis Antetokounmpo, au moins, ils gagnent à nouveau en écrasant le Magic.

Orlando – Milwaukee : 87-124

Déjà giflée il y a quelque temps face aux Bucks, la franchise d’Orlando a montré des signes de faiblesse dès le début de match, qui annonçaient une nouvelle soirée cauchemar. En manquant huit de ses dix premiers tirs, le Magic a très mal démarré.

Forcément, pour les Bucks, même sans Giannis Antetokounmpo, toujours absent, c’est trop facile. Khris Middleton inscrit 21 points et Bobby Portis ajoute 16 points en sortie de banc. L’écart restera important et dépassera les 30 points en fin de match. Milwaukee retrouve le goût de la victoire, Orlando en revanche encaisse une 18e défaite en 22 matches.

Magic / 87 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Ennis III 25 2/7 0/3 2/2 0 3 3 0 1 0 0 0 6 4 W. Carter Jr. 27 3/7 0/2 2/3 3 4 7 2 0 2 1 2 8 15 M. Carter-Williams 22 4/10 0/5 1/3 1 1 2 1 2 0 2 1 9 3 G. Harris 27 4/10 1/3 0/0 0 0 0 2 1 1 1 1 9 6 D. Bacon 27 1/5 1/2 4/4 0 6 6 2 1 2 0 0 7 13 M. Bamba 21 8/11 5/6 0/1 1 4 5 0 2 0 2 1 21 21 C. Randle 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -3 C. Anthony 27 5/16 0/6 2/2 1 6 7 5 1 1 1 1 12 14 R.J. Hampton 26 3/11 1/5 0/0 1 2 3 3 1 2 3 0 7 4 T. Ross 27 1/6 0/3 2/2 0 4 4 4 2 0 2 0 4 5 D. Cannady 7 1/2 0/1 2/2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 Total 32/86 8/36 15/19 7 30 37 19 13 8 14 6 87 Bucks / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Middleton 29 8/13 2/4 3/4 2 6 8 5 1 1 2 1 21 28 B. Lopez 22 3/9 1/3 2/2 1 3 4 1 1 0 0 0 9 8 J. Holiday 27 4/10 2/2 2/2 2 3 5 7 0 1 2 1 12 18 P. Connaughton 17 4/4 3/3 0/0 1 3 4 2 0 0 1 0 11 16 D. DiVincenzo 26 4/12 1/7 0/0 0 7 7 4 1 1 1 0 9 12 M. Diakite 5 0/1 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 2 T. Antetokounmpo 21 3/5 0/0 1/1 2 3 5 1 3 0 0 2 7 13 R. Kurucs 5 2/2 1/1 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 5 7 J. Nwora 20 5/12 1/5 0/0 1 2 3 1 2 1 1 2 11 10 B. Portis 23 6/12 4/6 0/0 1 9 10 1 1 1 2 0 16 20 J. Teague 14 0/1 0/1 2/2 0 2 2 3 0 0 1 1 2 6 B. Forbes 23 5/10 2/5 1/2 0 3 3 2 1 3 1 0 13 14 S. Merrill 7 2/3 2/3 2/2 0 0 0 1 2 0 0 0 8 8 Total 46/94 19/40 13/15 12 44 56 28 15 8 11 7 124

Memphis – Indiana : 125-132

Les cadres des Pacers ont répondu présent là où la défense des Grizzlies était en repos en début de rencontre. Indiana marque 45 points en premier quart-temps, domine au rebond et Memphis doit alors courir derrière Caris LeVert (34 points) et compagnie.

Jonas Valanciunas, énorme, ramène ses coéquipiers dans le match avant la pause. Mais les Pacers, avec Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis proches du triple-double, prennent 18 points d’avance en troisième quart-temps. On pense alors que c’est terminé, mais les Grizzlies reviennent à un point d’écart deux fois dans les 100 dernières secondes, sans jamais passer devant. Troisième victoire de suite pour Indiana.

Grizzlies / 125 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Anderson 28 5/13 1/2 4/4 3 2 5 2 2 3 0 0 15 17 D. Brooks 32 6/17 1/2 0/0 0 1 1 1 2 0 0 1 13 5 J. Valanciunas 32 16/25 0/0 2/2 12 10 22 2 2 0 1 2 34 50 J. Morant 35 8/15 0/1 7/11 2 0 2 6 1 2 4 0 23 18 G. Allen 22 2/7 1/5 0/0 0 1 1 4 0 1 1 0 5 5 B. Clarke 22 3/11 0/1 0/2 4 3 7 1 1 0 0 1 6 5 X. Tillman 14 3/5 0/1 0/0 0 5 5 1 1 1 0 1 6 12 T. Jones 16 5/8 2/3 0/0 1 1 2 3 0 1 0 0 12 15 J. Konchar 13 2/4 0/2 0/0 1 2 3 2 0 2 0 0 4 9 D. Bane 26 3/10 1/3 0/0 1 1 2 5 3 1 0 1 7 9 Total 53/115 6/20 13/19 24 26 50 27 12 11 6 6 125 Pacers / 132 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 30 7/13 1/4 3/3 4 11 15 9 5 1 2 0 18 35 J. Holiday 27 2/6 1/4 0/0 1 4 5 5 1 2 1 1 5 13 M. Brogdon 39 10/21 5/9 4/6 3 6 9 11 2 1 0 0 29 37 E. Sumner 21 4/8 1/3 2/2 0 0 0 0 0 0 1 1 11 7 C. LeVert 35 14/20 2/6 4/4 2 3 5 3 1 1 1 3 34 39 D. McDermott 19 6/10 1/3 0/0 2 2 4 2 1 0 3 0 13 12 G. Bitadze 18 2/7 1/4 2/2 2 4 6 1 2 0 0 5 7 14 T.J. McConnell 23 5/6 0/0 0/0 1 4 5 4 3 0 3 0 10 15 A. Holiday 15 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -1 J. Lamb 13 1/5 1/4 0/0 0 4 4 0 1 0 0 0 3 3 Total 52/99 13/37 15/17 15 38 53 35 16 5 12 10 132

New York – Toronto : 102-96

Le retour de Kyle Lowry n’a pas permis aux Raptors d’enchaîner une seconde victoire de suite. Les Knicks ont pris la partie par le bon bout, prenant quasiment 20 points d’avance en troisième quart-temps.

Mais les champions 2019 réagissent et passent un 37-15 pour non seulement revenir, mais passer devant, notamment après deux shoots à 3-pts de Malachi Flynn. New York répond avec un 9-0. Après un layup de Lowry, R.J. Barrett fait la différence avec un panier primé. New York a fait le break car ensuite, Pascal Siakam perd un ballon important à dix secondes de la fin et enterre les espoirs de Toronto.