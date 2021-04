Le Heat éteint Damian Lillard

Après l’exploit statistique d’Enes Kanter la veille, c’est bien Jusuf Nurkic qui est de retour dans le cinq de départ des Blazers pour la réception de Miami. Le pivot bosnien s’impose au layup et au contre et Portland démarre bien, avec CJ McCollum qui score en déséquilibre pour un 11-3 initial.

Les Blazers rentrent 9 de leurs 11 premiers tirs, avec Norman Powell qui envoie même Robert Covington au alley oop. Le Heat s’accroche cependant grâce à 9 points de Bam Adebayo mais après un nouveau dunk de Derrick Jones Jr., les Blazers finissent le premier quart à +6 (31-25).

Cet écart se volatilise en deuxième quart avec un 11-4 du Heat qui repasse devant alors que McCollum se retrouve lui le nez dans le parquet. Tyler Herro avait ouvert la voie et Butler et Adebayo ont parfaitement pris le relais. L’adresse a complètement changé de camp…

Les Blazers ne trouvent plus de solutions offensives avec un 7/18 aux tirs dont 2/10 à 3-points en deuxième quart. A l’inverse, le Heat shoote à 50% derrière l’arc (4/8) et mieux encore aux tirs (13/25). Miami a remis la main sur le match à la mi-parcours (56-48). Symbole de Blazers dans le dur, McCollum en est à 4/10 aux tirs et 3 balles perdues et Lillard ne fait pas beaucoup mieux à 2/5 et 4 balles perdues… La stratégie du Heat fonctionne !

Des Blazers sans réaction

Powell continue de courir dans tous les sens et de conclure au cercle mais Portland est encore à la traîne. Adebayo domine toujours dans la peinture et Duncan Robinson rentre deux 3-points difficile, l’un dans le coin et l’autre à très longue distance. Rien ne va plus quand Kanter se retrouve au sol et Dragic fait mouche à 3-points à 5 contre 4.

L’écart est monté à +17 pour les visiteurs de Floride et ça ne plaît pas le moins du monde à Jones Jr. qui décolle pour un nouveau « Airplane Mode » face à son ancienne équipe. Après en avoir pris 14 en deuxième quart, les Blazers perdent de 10 points en troisième. A -18 avant le dernier quart, Portland est dans la panade (89-71).

Powell essaie encore de rallumer la flamme de Rip City mais Tyler Herro fait du bon boulot pour l’éteindre petit à petit, avec Dragic qui apporte bien également. Ce qui surprend, c’est le peu de réactivité de la part de Lillard, muet en dernier quart et à seulement 4 points en deuxième mi-temps. Le Heat s’envole vers la victoire (107-98) alors que Portland s’incline pour la troisième fois en quatre matchs…