Fin de série pour les Nuggets, qui s’écroulent face aux Celtics

Toujours pas de Jamal Murray pour les Nuggets mais Michael Porter Jr. artille à 3-points alors que Nikola Jokic fait tourner la boutique. Le pivot serbe crée déjà énormément de brèches dans la défense du Massachusetts, et Brad Stevens est rapidement obligé d’appeler un temps-mort (12-5) avec un Michael Porter Jr. à 7 points.

La circulation de balle est superbe côté Denver, Facundo Campazzo est toujours aussi dynamique, et les hommes de Mike Malone mettent déjà la main sur la rencontre, face à une équipe de Boston dont le jeu en « drive & kick » est trop prévisible, et n’aboutit qu’à des 3-points face à des défenseurs placés.

Le banc des Nuggets à l’envers

La bonne nouvelle, pour Boston, c’est que Nikola Jokic n’arrive pas à faire la différence poste bas, face à un Tristan Thompson qui le repousse physiquement. Et si les locaux n’ont qu’une courte tête d’avance (51-45) à la mi-temps, malgré le 2/17 de loin des Celtics, c’est qu’il y a notamment eu un très mauvais passage du banc des Nuggets, avec un duo JaMychal Green – Paul Millsap qui se marchait sur les pieds, même au rebond défensif…

Michael Porter Jr. continue d’artiller toutes les positions ouvertes qui lui sont offertes à 3-points, même si aucun de ses tirs ne rentre, mais la réussite de Facundo Campazzo aide beaucoup Nikola Jokic, qui s’est bien réveillé.

Denver est à +10 (79-69) quand le potentiel MVP sort pour se reposer un peu, à la fin du troisième quart-temps. Le chant du cygne pour les Nuggets, dont le banc va de nouveau beaucoup souffrir…

JaMychal Green est totalement à l’envers et multiplie les bourdes et les fautes. Frustré, il voit son équipe perdre toute son avance, et lorsque le « Joker » revient sur le terrain, à un peu plus de huit minutes de la fin du match, les Celtics sont même passés devant (80-82), derrière l’activité de Jayson Tatum.

Un 31-3 qui tue Denver !

Le problème, c’est que le « momentum » a totalement changé de camp, avec un MPJ qui continue son arrosage automatique de loin (1/12) et un Nikola Jokic de plus en plus frustré par la défense physique, notamment de Grant Williams, qui résiste à son jeu poste bas. Le Serbe n’en finit plus de râler auprès des arbitres, alors que Jayson Tatum et Robert Williams ne se font pas prier, de l’autre attaque, pour nourrir cet incroyable 31-3 en leur faveur !

Incapable de relancer son équipe, Nikola Jokic est au bord de l’explosion, et Mike Malone décide finalement de le sortir, à +14 pour Boston (82-94) à un peu moins de cinq minutes de la fin de la rencontre.

Boston peut boucler la soirée avec quelques dunks (87-105) pour Robert Williams ou Jaylen Brown et savourer cette 3e victoire consécutive, qui met fin à la série de huit succès de Denver. Pour les Nuggets, c’est une soirée à oublier, les passages du banc, particulièrement problématiques, ayant coupé l’élan général alors que les titulaires n’ont pas réussi à relancer la machine dans le quatrième quart-temps.