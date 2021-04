Bogdan Bogdanovic et Clint Capela braquent Charlotte

Malgré un effectif considérablement réduit avec sept joueurs sur le carreau dont Trae Young (mollet) et Danilo Gallinari (pied), Atlanta a réussi un gros coup en s’imposant en Caroline du Nord. La rencontre aurait pu basculer en faveur de Charlotte après la passage déroutant de Terry Rozier dans le troisième quart-temps. Mais même à -10, les Hawks n’ont pas tremblé. Le trio Williams-Bogdanovic-Capela a fait le reste.

Atlanta débute tambour battant pour essayer de se donner une chance, et ça marche ! Les Hawks commencent par un retentissant 16-3 conclu par les 3-points du trio Goodwin-Bogdanovic-Hill et prennent jusqu’à 17 points d’avance suite à un nouveau missile lointain signé Solomon Hill après moins de huit minutes de jeu (7-24).

Terry Rozier sort du bois

Malgré un groupe également amoindri, Charlotte réussit à reprendre ses esprits pour recoller avant la pause. Le tandem Graham-Bridges montre la voie derrière l’arc, le dunk de Cody Martin ramène ensuite l’écart à -10 en fin de premier quart-temps (20-30).

Les Hornets reviennent à cinq longueurs à deux reprises ensuite, après un dunk de Jalen McDaniels (29-34), puis deux paniers à 3-points de Terry Rozier (39-44). Mais Atlanta tient bon, s’en remettant à Bogdan Bogdanovic de loin, Clint Capela sous le cercle, et Kevin Huerter pour préserver 7 longueurs d’écart à la pause (45-52).

PJ Washington et Devonte’ Graham parviennent à limiter la casse face à un duo Bogdanovic-Capela déchaîné au retour des vestiaires (54-65). C’est le moment que choisit Terry Rozier pour faire basculer la rencontre à lui seul. Après avoir fait danser Bogdan Bogdanovic pour finir près du cercle, puis enchaîné avec un panier à mi-distance, l’arrière est monté en température avec deux passes décisives pour le 3-points ouvert de PJ Washington puis le lay-up de Brad Wanamaker.

C’est ensuite sur deux missiles de loin en « cactch-and-shoot » que l’ex pépite de Boston fait passer les locaux devant (72-70). Malgré la perte de PJ Washington, touché à la cheville droite, dans la foulée, Charlotte parvient à faire le trou en passante à +10 suite à un 11-2 bouclé par deux lay-ups arrachés par Brad Wanamaker (92-82).

Le « comeback » parfait

Atlanta va alors pouvoir compter sur un trio Williams-Bogdanovic-Capela décisif pour forcer la décision dans les dernières secondes du match. Lou Williams sonne la révolte en scorant 8 points de suite dont deux missiles longue distance, Bogdan Bogdanovic est présent de loin pour répondre à l’énorme poster de Miles Bridges sur Clint Capela. Mais ce dernier est essentiel sur la fin, avec trois paniers dont deux alley-oops et les deux points de l’égalisation à 101-101 pour faire changer la pression de camp.

Alors que les Hornets sont plus hésitants, Lou Williams parvient à replacer les Hawks en tête après un rebond offensif de Clint Capela (101-103). Terry Rozier rate alors une tentative cruciale depuis le corner. Car Bogdan Bogdanovic n’est pas du genre à trembler aux lancers, et convertit ses deux tentatives pour offrir la victoire (101-105) et la quatrième place de la conférence Est à Atlanta.