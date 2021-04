Clippers – Pistons : Nicolas Batum, le facteur X

Pas de Jerami Grant et de Killian Hayes côté Detroit, pas de Kawhi Leonard et de Pat Beverley aux Clippers, et ça profite aux visiteurs qui à défaut de bien défendre, propose des choses intéressantes en attaque. Cory Joseph est un patron altruiste, et Saddiq Bey ou encore Josh Jackson se rendent disponibles en attaque. Quant à Wayne Ellington, il shoote en première intention, et comme il fait mouche, Detroit a pris les devants dès le premier quart-temps, et au milieu du 3e quart-temps, les hommes de Dwane Casey compte carrément 12 points d’avance (91-79).

C’est Marcus Morris qui prend alors le jeu à son compte. Epaule en avant, il vient marquer près du cercle, et surtout il réveille Paul George qui nous gratifie d’un move Jordanesque avant d’éliminer ses défenseurs avec ses feintes. Dans le sillage de ses ailiers, les Clippers retrouvent de l’allant, et Nicolas Batum se signale avec un contre énorme sur une tentative de dunk de Bey puis sur un rebond offensif que Rajon Rondo convertit en 3-points. A l’entame du dernier quart-temps, Detroit ne mène plus que 99-94.

Nico Batum décisif !

Le Français est toujours aussi précieux, et son 3-points permet de lancer un 8-0 pour prendre les commandes (103-101). Les Pistons lâchent prise, et c’est encore Batum, encore à 3-points, qui les repoussent un peu plus (110-106). Côté Detroit, Frank Jackson résiste, mais c’est encore et toujours Batum qui plante un 3-points en catch-and-shoot pour redonner l’avantage aux Clippers (113-110).

George prend alors le relais et il nous gratifie de l’un des dunks de la soirée en posterizant Isaiah Stewart ! Au propre, comme au figuré, Detroit est assommé et Rondo finit le boulot, épaulé par Morris à 3-points (126-116). Les Pistons ont été magnifiques pendant trois quart-temps, mais c’est bel et bien Nico Batum qui leur fait mal avec ses trois paniers à 3-points dans le dernier quart-temps. Score final : 131-124 pour les Clippers qui signent une 5e victoire de suite.