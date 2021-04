A la dernière seconde, DeMar DeRozan terrasse les Mavericks !

Les Mavericks démarrent tambour battant avec un Kristaps Porzingis qui allume de loin et prend tous les premiers ballons en attaque, mais la défense s’oublie un peu trop sur Dejounte Murray et DeMar DeRozan, qui sanctionnent de près et de loin. Derrick White se joue de Josh Richardson, et les Spurs prennent le premier avantage de la soirée (17-13).

Rick Carlisle lance Dwight Powell pour tenter de resserrer la vis en défense, et mettre du muscle dans la peinture. Le duo Porzingis-Doncic s’entend à merveille, le Letton se remet à scorer (13 points déjà), et San Antonio ne trouve pas la solution pour le calmer. Jakob Poeltl va chercher le cercle à plusieurs reprises, et l’intérieur autrichien fait le boulot, bien servi par Murray qui remplit pour l’instant parfaitement son rôle de chef d’orchestre. Dallas retrouve des couleurs, mais sur un dernier ballon claqué dans le cercle par Poeltl à l’ultime seconde, San Antonio égalise (26-26).

Le jeu est très haché, mais San Antonio se distingue par un jeu plus simple. Fidèle au poste, Rudy Gay montre la voie à ses jeunes coéquipiers, et le match reste toujours aussi équilibré (39-38). En face, Trey Burke fait du bien à sa formation, et l’ancien de Michigan est en jambes, trouvant KP poste bas et n’hésitant pas à artiller de loin lorsqu’on lui laisse un peu d’espace. Doncic recommence à mettre ses tirs après plusieurs tentatives ratées, et il passe la vitesse supérieure. La défense des Spurs est dans le dur, et Porzingis semble enfin libéré de ses soucis de genou, après deux gros dunks sur Drew Eubanks et Derrick White. A la pause, Dallas est en tête (56-51).

DeRozan-Murray, les deux font la paire

Les Spurs reviennent sur le terrain avec plus d’intensité en défense. Poeltl gobe rebond sur rebond, tandis que Dorian Finney-Smith se montre de plus en plus chez les Mavericks. Le défenseur en chef de Dallas colle ainsi un dunk énorme sur l’intérieur européen, et le banc de coach Carlisle se lève comme un seul homme. White plante deux banderilles de loin, et les visiteurs reprennent la main (75-68). En face, Jalen Brunson allume de loin, bien servi par Doncic, mais DeRozan lui répond. L’ancien prodige du Real Madrid joue très juste, et Niccolo Melli en profite également pour punir de loin, face à un Poeltl qui oublie que le transalpin peut artiller du parking. L’Italien se fait plaisir, et après un superbe caviar de Brunson sur le fil, il permet aux siens de reprendre la main juste avant la sirène (89-88).

Pour attaquer le dernier quart-temps, Patty Mills et Gay guident la meute, et le Boomer ne se fait pas prier pour scorer de loin. Malgré le temps-mort rapide de Carlisle, les Mavericks lâchent prise, et Murray et DeRozan donnent l’avantage aux Spurs (101-95). Porzingis redemande la balle en attaque, et il prend ses responsabilités, sauf que DeRozan lui répond du tac au tac. Les Mavericks patinent et ne mettent plus un shoot, et font plusieurs fautes inutiles par manque de concentration.

Coach Carlisle sent que la victoire leur file entre les doigts, mais Doncic pousse et son duel avec DeRozan atteint des sommets. Sur un floater de leur leader, les Mavericks égalisent à 19 secondes du terme (117-117). Coach Pop’ prend un temps-mort pour dessiner le possible système de la gagne. Ce sera pour DeRozan. L’ancien Raptor se retrouve avec un côté pour lui tout seul. Un step-back pour créer l’espace, et à six mètres, à la dernières seconde, il met dedans ! Victoire des Spurs (119-117) dans un derby qui aura tenu toutes ses promesses.