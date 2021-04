Beaucoup trop de Curry pour les Rockets !

Après leur déroute de la veille face aux Wizards, les Warriors prennent tout de suite le contrôle des opérations. Stephen Curry et Draymond Green délivrent neuf des dix passes décisives de leur équipe dans ce premier quart-temps, et Golden State profite du mauvais repli défensif de Houston pour marquer 17 points en transition, dont 9 pour Jordan Poole. Les hommes de Steve Kerr comptent jusqu’à huit points d’avance mais les Rockets reviennent au contact grâce à l’adresse extérieure de Kelly Olynyk, de John Wall, et de Kevin Porter Jr (32-30).

James Wiseman se blesse…

Neuf points d’Andrew Wiggins en début de deuxième quart-temps, bien secondé par Jordan Poole, permettent à Golden State de passer un 15-4 à leur adversaire pour faire le break (47-34). Houston perd alors son adresse et les Warriors enfoncent le clou malgré la perte de James Wiseman sur blessure. Ils dominent près du cercle, mais aussi de loin. Ils marquent cinq tirs primés pour faire passer l’écart à +18. Il faut trois lancers francs de Christian Wood et Kelly Olynyk pour que Houston stoppe l’hémorragie avant la pause (65-48).

Un tir primé de Stephen Curry fait passer l’écart à +20, mais John Wall répond en lançant un 11-2 de son équipe pour rester en embuscade (74-63). Si Christian Wood confirme le bon passage de Houston, Stephen Curry se fâche. Il prend feu et marque les 20 derniers points de Golden State en troisième quart-temps pour repousser les Rockets à -18 ! Christian Wood et D.J. Augustin limitent la casse et Houston garde un mince espoir avant la dernière ligne droite (94-80).

Stephen Curry met le couvercle

Houston jette ses dernières forces dans la bataille mais les Warriors répondent systématiquement. Face à l’adresse de John Wall et D.J. Augustin, Jordan Poole, Kent Bazemore, et Mychal Mulder surenchérissent pour garder Golden State à +16 (116-100). John Wall et Kelly Olynyk n’abdiquent pourtant pas et lancent un 7-0 qui fait souffler un vent de doute dans le Chase Center. Comme en troisième quart-temps, Stephen Curry prend alors ses responsabilités et tue le match en marquant cinq points de suite pour définitivement repousser les assauts texans.

Au final, les Warriors s’imposent 125-109, et Andrew Wiggins (25 points), Jordan Poole (21 points), et Draymond Green (7 passes, 7 rebonds, 3 interceptions) ont secondé leur maestro à merveille. Wall a lui pu compter sur de bonnes performances de D.J. Augustin (19 points, 6 passes), de Christan Wood (18 points), et de Kelly Olynyk (18 points, 11 rebonds) mais les Rockets ont été abandonnés par leur défense encaissant 60 points dans la raquette et 28 points en contre-attaque.