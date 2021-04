Les Clippers enchaînent face à Houston

Après leur belle victoire face à Phoenix la veille, les Clippers démarrent bien face à Houston. Sans Patrick Beverley touché au poignet, et Paul George laissé au repos, Kawhi Leonard donne le ton avec un tir difficile en se retournant et Reggie Jackson rentre ses trois premiers tirs. Kevin Porter Jr. et Luke Kennard se répondent à 3-points mais Los Angeles fait la course en tête.

Ça change en fin de quart temps avec Houston qui passe un cinglant 19-2 pour repasser devant au score. Amir Coffey essaie de sonner la révolte avec un gros dunk mais les Rockets remportent bien ce premier quart, et de 10 points en plus (36-26) avec Christian Wood à 9 unités.

Kelly Olynyk enfonce le clou en début de deuxième quart pour les Texans mais les Clippers semblent parés à un retour. Jackson poursuit son festival d’adresse et envoie Terance Mann au alley oop. Décidément remonté, le meneur remplaçant pique aussi un ballon et envoie derrière l’arc pour réduire l’écart à 2 points seulement.

DeMarcus Cousins vient ajouter à un 16-3 des Clippers, qui se transforme bientôt en 25-4 avec Leonard qui appuie là où ça fait mal, et Ivica Zubac qui ajoute son grain de sel à deux mains, puis à une main, dans la marmite. Finalement, les Rockets vont encaisser un 38-5 juste avant la mi-temps, 41-10 en deuxième quart, se retrouvant complètement décrochés (67-46)… Reggie Jackson n’a toujours pas manqué de tirs à 6/6 pour 17 points et 4 passes !

Reggie Jackson dans un grand soir

Houston ne se déballonne pas et passe un 13-2 au retour des vestiaires pour revenir à -10 seulement. Christian Wood est gavé de bons ballons et il vient même scotcher Zubac, qui peut cependant dunker sur sa deuxième tentative. Malgré leur sursaut d’honneur, les Rockets sont à nouveau repris dans la tornade californienne.

Mann déboule sur la transition pour le layup quand Leonard s’occupe d’aller placer un dunk sur la ligne de fond. KJ Martin nous gratifie bien d’une jolie claquette dunk mais les Clippers ont refait l’écart. Porter Jr. réussit l’action à quatre points pour finir le troisième quart mais ça fait tout de même -11 avant le dernier quart (94-83).

Houston s’accroche, comme Martin au cercle à nouveau à la claquette. Jackson a certes raté un tir mais il arrive à 23 points après un layup main gauche dans le trafic. Il permet à Los Angeles de conserver un petit pécule d’avance. Patrick Patterson et Nicolas Batum rentrent des 3-points importants et Houston commence à couler…

Derrière l’arc, Kawhi Leonard (31 points, 8 passes, 5 rebonds) et Jackson (26 points, 7 passes, 4 rebonds) posent les touches finales à la victoire des Clippers (126-109). Nicolas Batum (17 points) et Terance Mann (16 points, 9 passes) ont également été au diapason en sortie de banc.