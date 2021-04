En plein doute d’un point de vue sportif, les Warriors connaissent moult péripéties à l’image de leurs quatre revers sur les cinq derniers matches.

Un Stephen Curry blessé, des lieutenants qui ne prennent pas le relais de leur meneur, des valises de points encaissés,… Golden State vit une période des plus compliquées comme le montre cette défaite cinglante face aux Raptors sur un écart de 53 points !

Toujours 10e à l’Ouest essentiellement parce que les Kings et les Pelicans stagnent aussi, les Warriors ont compris depuis longtemps qu’ils devaient revoir leurs ambitions à la baisse.

« Comme on peut le constater, j’ai conscience que nous ne sommes pas des prétendants au titre. Je pense que ça parait logique » s’explique Steve Kerr. « Donc je comprends ce que Draymond veut dire. Après tant d’années comme sérieux candidats au titre, c’est dur de voir notre niveau et de se dire « Ok, nous essayons de nous qualifier pour les ‘play-in’. »

Un passage quasi obligatoire par les « play-in » pour se qualifier

Mais pour l’ancien coéquipier de Michael Jordan, pas question de baisser les bras. Si Draymond Green ne ressent pas une motivation particulière pour la bataille au « play-in », Kerr a bien l’intention de pousser ses hommes jusqu’au bout avec pourquoi pas une belle remontée au classement. « Eh bien moi ça me motive [de jouer pour une place en play-in]. Nous voulons faire du mieux possible et on souhaite se donner une chance. Je maintiens l’idée que nous avons une chance de vraiment nous améliorer et de faire une série. »

Le problème, c’est qu’avec désormais sept matchs d’écart sur des Blazers cramponnés à la sixième position, les Warriors devront produire une sacrée série de victoires tout en espérant que Portland déraille de leur côté. Malgré cela, Steve Kerr continue de mettre le cap sur les playoffs dès cette année.

« Oui, c’est un objectif complétement différent de ce que nous avions eu l’habitude mais ce sont les faits. C’est notre réalité mais tout le personnel de cette franchise va aller de l’avant. Je pense qu’aller en playoffs serait une énorme réussite et un tremplin pour l’année prochaine. »

Et, ça ferait sans doute plaisir à Draymond Green de jouer les playoffs…