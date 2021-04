Les Raptors massacrent les Warriors : +53 !!!

Bientôt deux ans après leur affrontement lors des Finals 2019, Raptors et Warriors se battent aujourd’hui pour ne serait-ce qu’intégrer le Top 8 de leurs conférences respectives. Et pour cette affiche désormais particulière, Stephen Curry (hanche), Draymond Green (doigt) ou encore Kyle Lowry (pied) manquent tous à l’appel.

Malgré ces différentes absences, le match démarre sur les chapeaux de roue en attaque. Très adroites, agressives et tranchantes, à l’image de Pascal Siakam et Andrew Wiggins, les deux équipes se rendent coup pour coup au tableau d’affichage (19-15). L’adresse retombe ensuite et Toronto parvient à conserver les devants d’une courte tête, avec quelques paniers près du cercle. Juste avant que Golden State ne recolle grâce à ses remplaçants, à l’issue de ce premier quart-temps (27-26).

Dans le deuxième acte, tandis que Pascal Siakam poursuit son chantier dans la peinture, Gary Trent Jr. attrape feu à 3-points et permet aux Raptors de s’envoler au score. Impuissants, les Warriors ont encaissé un 20-1 en cinq minutes (47-32) ! Sevré de paniers pendant huit minutes (!), Golden State se relance ensuite quelque peu offensivement mais reste incapable de freiner un Pascal Siakam en furie, le jour de son 27e anniversaire. Toronto vire ainsi à +20 à la pause, après un ultime buzzer de… Siakam (62-42) !

Pascal Siakam fête son anniversaire en beauté

Au retour des vestiaires, les Raptors du tandem Pascal Siakam – Gary Trent Jr. ne laissent toujours aucun répit aux Warriors. Les paniers à 3-points pleuvent de tous les côtés et l’écart grimpe inlassablement, à +25, +30, +35 puis +40 ! En transe collectivement, les Canadiens sont littéralement injouables (91-49). Et Toronto finit carrément par dépasser les 50 unités d’avance !!! À l’image de Steve Kerr, Golden State est complètement désabusé (108-56).

Le quatrième quart-temps, ou plutôt ce « garbage time » XXL, promet d’être long. Unique enjeu de cette fin de partie : savoir si un record de franchise (ou NBA) va tomber, pour ce qui est de l’écart de points. À l’arrivée, seuls les Raptors parviennent à établir un nouveau record d’équipe puisqu’ils s’imposent, à l’arrivée, de 53 unités (130-77) ! L’écart est d’ailleurs monté jusqu’à +61 dans ce dernier acte, avant que les Warriors ne redressent « sensiblement » la barre.

L’homme de la soirée n’est autre que Pascal Siakam (36 points, 7 rebonds, 5 passes), inarrêtable de bout en bout le jour de ses 27 ans. À ses côtés, Gary Trent Jr. (24 points), OG Anunoby (21 points) et Malachi Flynn (16 points, 5 rebonds, 5 passes) ont apporté leur pierre à l’édifice, aidant Toronto à humilier un Golden State en manque de solutions après le premier quart-temps.