Épuisés, les Spurs continuent de s’accrocher

Ils le savaient. Le calendrier de la deuxième partie de saison allait être surchargé, à tel point que les Spurs ne peuvent jamais souffler plus d’une journée entre deux rencontres.

Un peu plus de trois semaines après la coupure, la fatigue se fait donc ressentir mais les Texans ne lâchent pas. Pour leur sixième match en neuf jours et le deuxième d’un back-to-back, ils ont tenu 58 minutes (deux prolongations) avant de céder face aux Hawks jeudi soir.

« Toute la saison, on a montré qu’on était des battants, qu’on se battait jusqu’au bout », affirme DeMar DeRozan au San Antonio Express News. « Ils ont montré beaucoup de cran et de courage pour s’accrocher », constate Gregg Popovich en parlant de ses joueurs. « C’était le troisième match en quatre jours, alors que le calendrier est déjà assez dingue. Je suis heureux qu’ils ne soient pas morts. »

Gagner pour oublier la douleur

Il y a tout de même de la casse au niveau des résultats. Avec 6 défaites en 8 matches, San Antonio a chuté au classement et pointe désormais à la huitième place à l’Ouest. Et après les réceptions des Cavaliers et des Pacers, il faudra partir pour un « road-trip » de cinq matches avec notamment deux gros déplacements à Denver.

« Le plus dur n’a même pas commencé », remarquait DeMar DeRozan après la défaite contre Atlanta. « On doit accrocher nos ceintures et se préparer pour un long et dur voyage. Cette saison est vraiment spéciale et on en parlera dans quelques années, en se disant que c’était vraiment fou. On ne peut rien y changer, il faut faire avec. Donc c’est facile de se plaindre, de trouver des excuses ou autre, mais on est des compétiteurs, des professionnels, on doit continuer de se battre. »

Derrick White compte sur les forces mentales de ses coéquipiers pour résister à ce calendrier épuisant et exigeant. « Parfois, il suffit de dire à son esprit que tout va bien et qu’on n’est pas fatigué. L’esprit est tellement puissant qu’il peut faire tout traverser au corps. »

Gregg Popovich, lui, sait que ses troupes vont souffrir d’accumuler les matches et les déplacements comme ça. Le coach n’a qu’une solution pour éviter d’avoir les jambes et le moral trop lourds. « Ce sont des êtres humains, donc ça a un impact mentalement aussi. Sauf quand on gagne. »