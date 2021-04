Auteur d’une belle rentrée, LaMarcus Aldridge a prouvé qu’il n’était pas resté à rien faire « sur le canapé »

Comme il a déjà 35 ans et qu’il n’avait pas joué depuis un mois, on s’attendait à ce que LaMarcus Aldridge ne commence pas tout de suite sous ses nouvelles couleurs, surtout que l’équipe de Steve Nash tourne très bien.

Sauf qu’à peine une semaine après son arrivée du côté de Brooklyn, l’ancien Blazer a effectué des débuts prometteurs lors de la victoire facile contre Charlotte la nuit dernière.

Auteur de 11 points, 9 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 1 contre en 30 minutes, LaMarcus Aldridge a semblé en jambes pour sa première au Barclays Center même si pour lui, il n’y a rien de surprenant.

« J’ai travaillé. Ce n’est pas parce que vous ne m’avez pas vu à la télé ou sur les feuilles de stats que je m’étais assis chez moi, sur mon canapé. J’ai beaucoup d’expérience donc je sais comment rester prêt. J’étais surpris de mon cardio parce que je pensais que j’allais être plus fatigué que ça, mais je me sens bien » assure ainsi l’intérieur.

Il apporte plus de variété en attaque

Impliqué sur 15 points de suite dans le deuxième quart-temps, le deuxième choix de la Draft 2006 a trouvé rapidement ses marques dans cette équipe de stars toujours privée malgré tout de Kevin Durant mais aussi de James Harden depuis le dernier match, ou encore de Blake Griffin parce que c’était un back-to-back.

« J’ai pris du plaisir ce soir. Ces gars sont bons, et c’est un groupe de bons gars qui veulent juste gagner et bien jouer au basket, et donc ça simplifie les choses » assure-t-il.

Très bon sur le jeu au poste et à mi-distance, LaMarcus Aldridge apporte en effet des qualités qui complètent bien celles des joueurs autour de lui. « Ce qui m’a toujours impressionné avec LA, c’est son sang-froid et son QI basket qui nous permettent de lui donner la balle au poste pour ralentir le jeu afin qu’il prenne la bonne décision » apprécie Kyrie Irving. « Il a toujours été une menace au poste. Quand nous lui donnons la balle au poste et que les équipes changent sur les écrans, ça nous donne de bonnes opportunités pour faire circuler le ballon. En plus de ralentir le jeu, nous sommes capables avec lui de faire du pick & pop. Ça étire les défenses et nous donne d’autres options au lieu de juste faire du pick & roll et d’aller vers le cercle. »

L’arrivée de LaMarcus Aldridge va avoir un impact sur la rotation, et par exemple, DeAndre Jordan est resté cloué sur le banc. « Sa mentalité est bonne » assure Steve Nash à propos de son pivot. « Je lui ai dit que peu importe qu’il joue ou pas, il doit rester prêt et garder une bonne attitude et il l’a eue sur cette rencontre en encourageant ses coéquipiers. Nous essayons tous de jouer pour quelque chose de plus grand que notre simple personne. »

Pour reprendre le refrain habituel de Didier Deschamps, « le groupe vit bien ».