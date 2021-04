Stats & Highlights | Les Pistons prennent leur revanche, les Nets s’amusent

Toujours pas de James Harden, ni de Kevin Durant à l’horizon à Brooklyn, mais ça n’empêche pas les Nets de dominer facilement les Hornets. LaMarcus Aldridge a signé un bon premier match avec sa nouvelle équipe et Brooklyn a également enregistré le retour de Landry Shamet.

Même scénario pour Detroit lors de la réception de Washington. Les Pistons ont pris leur revanche avec brio puisque les Wizards n’ont jamais existé, plombés dès le début par leur maladresse dans tous les domaines.

Detroit – Washington : 120-91

Battus il y a quelques jours par les Wizards, les Pistons voulaient se venger. Bien aidés par l’énorme maladresse des joueurs de la capitale (6/19 aux lancers-francs et 5/19 à 3-pts) ainsi que par les neuf ballons perdus de Russell Westbrook (qui réalise encore un triple-double), les hommes de Dwane Casey ont vécu une soirée tranquille.

Josh Jackson a donné le ton en inscrivant 19 points en premier acte. Les Pistons ont pu gérer la seconde mi-temps puisque les Wizards, toujours privés de Bradley Beal, ont été incapables de frapper de loin, de prendre les points faciles sur la ligne des lancers-francs ou de défendre. Un match à oublier pour eux.

Pistons / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Grant 25 4/14 1/4 3/4 0 4 4 4 1 0 2 0 12 7 S. Bey 26 3/8 1/6 4/4 1 3 4 1 2 1 0 0 11 12 M. Plumlee 28 6/11 0/0 1/2 3 8 11 7 2 1 1 1 13 26 S. Lee 24 3/7 0/1 2/2 1 6 7 3 1 1 2 0 8 13 J. Jackson 29 13/21 4/7 1/2 1 1 2 4 3 1 1 0 31 28 T. Cook 23 2/5 0/0 0/0 2 1 3 0 2 0 4 0 4 0 I. Stewart 17 2/7 0/1 0/0 1 6 7 2 6 0 2 2 4 8 F. Jackson 21 4/6 2/3 3/4 0 2 2 2 1 0 1 0 13 13 W. Ellington 19 4/8 3/6 0/0 1 4 5 1 0 0 0 0 11 13 D. Sirvydis 4 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 4 C. Joseph 25 3/6 0/0 4/4 0 2 2 7 0 4 1 1 10 20 Total 45/94 12/29 18/22 10 38 48 31 18 8 13 4 120 Wizards / 91 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Hachimura 30 5/11 0/0 0/1 1 1 2 2 3 1 2 0 10 6 D. Avdija 34 4/10 1/4 2/5 0 10 10 1 3 1 1 0 11 13 A. Len 21 7/12 0/0 0/2 1 4 5 0 4 1 0 0 14 13 R. Westbrook 36 7/16 1/5 1/6 2 9 11 12 3 0 9 1 16 17 J. Robinson 9 0/3 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 -1 C. Hutchison 21 2/5 0/1 1/2 0 4 4 1 0 1 0 0 5 7 G. Mathews 23 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 I. Bonga 10 1/4 0/2 0/0 0 2 2 2 2 1 1 0 2 3 R. Lopez 27 7/10 0/1 2/3 0 2 2 3 1 1 1 3 16 20 R. Neto 23 4/7 1/2 0/0 0 2 2 3 1 1 0 1 9 13 C. Winston 6 2/4 1/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 3 Total 40/84 5/19 6/19 4 36 40 25 21 6 15 6 91

Brooklyn – Charlotte : 111-89

Première soirée avec les Nets facile et réussie pour LaMarcus Aldridge. L’ancien Spur était titulaire et compile 11 points, 9 rebonds et 6 passes dans une rencontre écrasée par Brooklyn. Il faut dire que Charlotte a mis du sien aussi.

Les Hornets ont en effet commencé la partie avec un 4/23 au shoot ! Forcément, avec un petit 10-2 passé en deuxième quart-temps, l’écart gonfle d’un coup et les Nets mènent 47-18 ! La deuxième mi-temps ne permet aux hommes de James Borrego de réagir, ils sont toujours aussi inoffensifs. Résultat, une soirée reposante pour Brooklyn et une septième victoire à domicile d’affilée pour la franchise de Steve Nash, leader à l’Est.