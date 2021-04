Même privés de Joel Embiid (attendu de retour demain soir) depuis maintenant plus de deux semaines, les Sixers continuent de tenir le coup. Et après deux revers de suite sur le parquet des Clippers puis à Denver, les troupes de Doc Rivers ont terminé leur « road-trip » de six matchs par une victoire du côté de Cleveland qui enregistrait le retour (sous restriction de minutes) de Kevin Love, ovationné par le public présent au Rocket Mortgage FieldHouse.

Ce dernier ne tarde d’ailleurs pas à se montrer, scorant 8 des 10 premiers points de son équipe (10-3). Le dunk et le 2+1 de Ben Simmons puis les deux missiles à 3-points de Seth Curry remettent toutefois Philly dans le coup (15-18). De loin, Shake Milton prend le relais pour alimenter la marque. Il faut alors une paire Love-Hartenstein pour égaliser à 31-31.

Des Sixers plus tueurs après le repos

Plus en difficulté par la suite, Kevin Love et les Cavs voient Shake Milton et le tandem Harris-Howard replacer Philadelphie en tête (40-48). Cleveland peut alors compter sur un grand Dean Wade et le 3-points de Taurean Prince pour repasser brièvement en tête (53-52) avant de céder sur un ultime panier derrière l’arc signé Shake Milton avant la pause (56-58).

Philly reprend alors le contrôle au retour des vestiaires, emmené par Tobias Harris puis deux missiles extérieurs de Danny Green (58-68). L’ex arrière des Lakers, accompagné par Seth Curry, en remet une couche au moment de calmer les ardeurs de Collin Sexton. Shake Milton poursuit en plaçant les siens dans les meilleures dispositions à 12 minutes de la fin (73-85).

D’autant que les hommes de Doc Rivers ne laissent guère place au suspense en début de quatrième quart-temps, s’appuyant encore sur Shake Milton, mais aussi Furkan Korkmaz, de loin pour faire grimper l’écart.

Matisse Thybulle et Dwight Howard claquent deux dunks qui mettent un terme aux espoirs des locaux, qui vont pointer jusqu’à -26 suite au bon passage du trio Milton-Maxey-Korkmaz (86-112). Cette fois la messe est dite, et les Sixers peuvent repartir de l’Ohio avec un succès net, 114 à 94. Kevin Love et les Cavs, sur quatre défaites de suite, devront encore patienter pour renouer avec la victoire…