Après deux prolongations étouffantes, les Hawks s’imposent à San Antonio !

Il reste trois minutes à jouer dans le 4e quart-temps, et Trae Young vient de servir Bogdan Bogdanovic pour le 3-points qui donne six points d’avance aux Hawks (107-101). Les Spurs sont à la traîne depuis le 1er quart-temps, et à chaque rapproché, Atlanta a les ressources pour les repousser. Mais San Antonio s’accroche, et sur un coast-to-coast, Murray les ramène à -2 (107-105). Il reste une minute à jouer.

Trae Young loupe une première balle de match

Balle à Young, qui va chercher et qui trouve une faute discutable… Le challenge réclamé par Coach Pop ne change rien, et Young met ses lancers (109-105). Les Hawks récupèrent ensuite la balle, et ils n’ont plus qu’à gérer cette dernière possession. Il reste 20 secondes, mais Kevin Huerter perd le ballon, et Murray sanctionne illico, avec la faute en prime (109-108). Il reste 15 secondes à jouer, et Young laisse filer un lancer (110-108).

Les Spurs ont la balle pour égaliser ou passer devant. Balle à DeRozan face à Solomon Hill. La défense est bonne, mais DeRozan s’élève et met dedans (110-110). Mais il reste 2.7 secondes à jouer. Balle à Young qui peut se rattraper de son lancer raté. Mais son floater tape deux fois le cercle avant de sortir. Prolongation !

Rudy Gay entretient le suspense

Même scénario dans la prolongation avec Trae Young, laissé seul à 8 mètres, qui donne trois points d’avance aux Hawks (115-112). Les Spurs sont contraints encore de courir après le score, et le festival Young continue avec un shoot à mi-distance les pieds dans le ciment, puis une merveille de floater (119-116). On attend DeRozan mais c’est Rudy Gay qui plante le 3-points de l’égalisation (119-119). Young et White manquent les balles de match, puis Bogdanovic marque après la sonnerie. Nouvelle prolongation !

Et Young continue son festival, il envoie Capela au alley-oop, plante un 3-points à 8 mètres puis s’en va inscrire un lay-up dans le trafic (130-124). Il reste 78 secondes à jouer, et c’est encore Gay, de très, très loin, qui entretient l’espoir (130-129). La balle pour Young évidemment, et il passe en revue toute la défense pour finalement servir Gallinari dans le corner. L’Italien fait une feinte d’extra-passe, mais c’est pour mieux shooter à 3-points. Bingo ! Cette fois, San Antonio ne s’en remettra pas, et les Hawks s’imposent 134-129 ! Un succès mérité pour les Hawks même si elle fut très, très longue à se dessiner.