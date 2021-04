Vainqueur après prolongation à la Nouvelle Orléans, le Magic continue de surprendre

Privés de Zion Williamson (pouce), Brandon Ingram (orteil droit) et Lonzo Ball (hanche), les Pélicans démarrent sur un 7-0 face au Magic. Mais Orlando réagit bien et Mo Bamba égalise avec un petit tir en crochet, plus la faute de Steven Adams. Nickeil Alexander-Walker inscrit bien 11 points dans la période mais la Nouvelle Orléans ne fait pas d’écart.

Au contraire, c’est le Magic qui finit plus fort. Terrence Ross, le dernier des Mohicans à Orlando, frappe à mi-distance et quand RJ Hampton rate un tir très contesté, c’est encore Bamba qui surgit pour le rebond offensif et le panier près du cercle. Orlando remporte finalement ce premier quart d’un petit point (27-26).

Jaxson Hayes décolle pour un dunk énorme d’entrée en deuxième quart-temps mais Orlando repart encore plus fort avec Hampton qui sert Dwayne Bacon mais se sert aussi, avec un lay-up main gauche. Le Magic prend 9 points d’avance quand Terrence Ross conclut d’un dunk une contre-attaque rondement menée.

L’avance d’Orlando grimpera même jusqu’à +13 après la belle entrée en jeu de Wendell Carter Jr. auteur de 9 points en 2e quart, mais Alexander-Walker va permettre aux locaux de s’accrocher à la pause (52-45). A 2/12 à 3-points, le Magic s’en sort grâce à sa défense, avec 12 balles perdues de NOLA en première mi-temps…

Nickeil Alexander-Walker sonne la révolte

Meilleur marqueur du match à la mi-temps (et de loin), avec 16 unités, Alexander-Walker donne encore le ton d’emblée au retour des vestiaires, avec un dunk en contre-attaque mais c’est Bacon qui prend la suite. Le Magic mène encore la danse, capitalisant sur les erreurs adverses avec du jeu de relance et Chuma Okeke qui conclut d’un tir à reculons.

Capot à 0/6 en première mi-temps, Kira Lewis Jr. trouve enfin la cible. Mieux, le meneur rookie donne du rythme et Josh Hart prend sa roue, avec un 3-points d’abord, et un layup ensuite. Les Pélicans passent un 15-2 et reprennent les commandes du match en troisième quart (76-71).

Pas pour longtemps cependant car Hampton et le Magic reviennent à la charge. Josh Hart y va aussi de son accélération jusqu’au cercle mais les Pélicans courent après le score. Il faut un 3-points de Bledsoe, de très loin, et un autre de Lewis, dans le coin, pour égaliser à 92 partout.

Terrence Ross clutch

Le money time s’annonce passionnant. Et pour cause, Adams donne un premier avantage à son équipe mais Ross répond d’un 3-points, puis d’une très belle passe dans le trafic pour Carter Jr. qui conclut. Orlando a repris la main mais Alexander-Walker délivre les siens avec 5 points consécutifs pour égaliser… et arracher la prolongation (101-101).

NAW est encore à l’initiative dans la période supplémentaire. Il file jusqu’au panier sur un « coast to coast » et sanctionne derrière l’arc pour donner +4 aux Pels. Mais cette fois-ci, il n’y arrivera pas seul ! Ross et Carter Jr. sont encore au diapason, avec l’ancien Bull qui claque un énorme dunk et Okeke pique la balle à Hart pour aller dunker et égaliser. T-Ross rentre deux paniers coup sur coup et Orlando s’impose au petit jeu des lancers… avec un raté couteux d’Alexander-Walker (115-110).