Kevin Durant attaque la dernière partie de sa rééducation

Chaque semaine ou presque, on obtient des nouvelles de Kevin Durant, touché à la cuisse depuis le 13 février dernier. Et chaque semaine, sa date de retour est repoussée de quelques jours.

La dernière information donnée par les Nets, c’est que l’ailier n’a pas voyagé avec ses coéquipiers puisque Brooklyn a commencé ce mardi soir un « road trip » de trois matches à Portland (avec une victoire), Utah ce mercredi et enfin Detroit vendredi.

« On a estimé que ce n’était une bonne idée de lui faire traverser le pays alors qu’il aborde la dernière partie cruciale de sa rééducation », s’est justifié Steve Nash pour ESPN.

Les Nets seront de retour en ville ce week-end et ils affronteront les Wolves lundi soir au Barclays Center. Il semble encore improbable de le voir en tenue face à Minnesota, mais il se rapproche des parquets.

« Il va bien », poursuit le coach. « Si on était en playoffs, il y aurait une chance pour qu’il soit très prochainement de retour. Mais on ne prend aucun risque car le plus important, c’est qu’il revienne pour le reste de la saison. »