Avec un super James Harden, les Nets arrachent la victoire à Portland

Après leur fessée face aux Mavs, les Blazers sont encore à domicile pour recevoir des Nets privés de Kyrie Irving, et bien sûr toujours de Kevin Durant.

Mais James Harden est bien là, s’infiltrant sans la moindre résistance jusqu’au panier pour un dunk dès le début de match. Portland y va bien d’un 7-0 impulsé par Robert Covington mais Joe Harris met fin à ce run.

Le « slam dunk contest » de Derrick Jones Jr.

Brooklyn court après le score mais sans véritable écart des locaux. Enes Kanter est très présent avec ses 13 points, dont 7/8 aux lancers, tout comme Damian Lillard à 11 points après le premier quart. Les deux équipes shootent à 50% ou plus, à l’image de Timothé Luwawu-Cabarrot à 8 points à 3/3 aux tirs. Portland est légèrement devant (41-37).

Les Nets passent à leur tour un 7-0 en début de deuxième quart-temps mais ça ne suffit pas à prendre l’avantage durablement car Carmelo Anthony et Gary Trent Jr. sortent du banc pour envoyer 8 et 9 points respectivement. Lillard s’impose également au layup malgré le contact, et il envoie Derrick Jones Jr. au alley-oop en ligne de fond.

Mais Brooklyn se rapproche tout de même à la pause. Bruce Brown va péter un énorme dunk sur contre-attaque et Harden y va de son classique « euro step » et les Nets sont dans le short des Blazers à la mi-temps (66-65).

Portland se refait la cerise au retour des vestiaires, avec un dunk de Derrick Jones Jr. d’abord, un 3-points de Lillard et un autre de Covington. Les Blazers sont à +7 mais, déjà très bon en début de match, Jeff Green revient à la charge, littéralement, en allant inscrire le layup plus la faute de Kanter.

Derrick Jones Jr. continue son concours de dunks personnel avec une nouvelle envolée en deux temps, puis un alley oop renversé, lancé par Lillard. Kanter s’amuse face à Griffin à l’intérieur mais les Nets sont bel et bien devant au tableau d’affichage, à la faveur de deux alley-oops consécutifs dans les dernières secondes entre Harden et Claxton (92-91).

Robert Covington malheureux en fin de match

N’ayant jamais mené de plus de 2 points, Brooklyn « s’envole » à +8 en dernier quart, la faute à un Harden qui joue la relance à fond. Il trouve d’abord Claxton puis Griffin en profondeur, pour des paniers faciles qui incrimine clairement le repli défensif des Blazers. Covington et Kanter parviennent à ramener Portland, avec un nouveau dunk de Jones.

Mais dans la dernière minute, Robert Covington ne parvient pas à convertir le 3-points de l’égalisation alors que Damian Lillard était pris dans la tenaille. Les Blazers auront une nouvelle chance après une prise à deux qui a fonctionné sur Harden. Mais Covington rate un lancer. À l’inverse de Jeff Green qui fait 2/2. Game Over (116-112). James Harden termine à 25 points et 17 passes (un nouveau record en carrière), et les Nets restent calés dans la roue des Sixers à l’Est.