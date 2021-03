Les Nuggets boostés par le retour de leurs fans

« Vous nous aviez tellement manqué. Vous nous apportez une forme d’énergie différente. »

Interviewé sur le parquet, dans la foulée de la victoire des Nuggets face aux Sixers, Jamal Murray ne pouvait commencer autrement son discours qu’en ayant un mot pour les quelque 3 600 spectateurs présents dans les tribunes de la Ball Arena, la nuit dernière.

Pour la première fois de la saison, et pour la première fois depuis plus d’un an, Denver a effectivement disputé un match à domicile devant du public. Un public majoritairement composé de personnes ayant œuvré dans la lutte contre le Covid-19. Et le retour des fans, qui seront même 4 500 dimanche prochain, a directement lancé la franchise du Colorado vers un succès autoritaire, contre Philadelphie.

Auteurs d’un excellent premier quart-temps, remporté 44 à 22, les Nuggets n’ont ensuite plus eu qu’à gérer leur avantage tout au long de la rencontre, s’appuyant tantôt sur Jamal Murray (30 points), tantôt sur Michael Porter Jr. (27 points, 12 rebonds), tantôt sur Nikola Jokic (21 points, 10 rebonds, 5 passes).

« C’est génial que les fans soient de retour, avec toute l’énergie qu’ils apportent », se réjouissait Jamal Murray, le meilleur marqueur de cette partie, auprès du Denver Post. « Avant ça, quand il n’y avait personne dans la salle, c’était comme un simple entraînement. […] Ils ont fait toute la différence pour nous, c’était vraiment bien de pouvoir les revoir dans les tribunes. »

Même son de cloche pour Michael Porter Jr., également déterminant dans la victoire des siens face au leader de la conférence Est.

« C’était tellement plaisant. L’énergie du public nous avait manquée. C’est juste super de retrouver du public dans la salle car, [avant ça], nous devions nous créer notre propre énergie. Et c’est également super de voir que les choses commencent à revenir à la normale », expliquait l’ailier de Denver à l’Associated Press.

Une frayeur sans conséquence, dans le dernier acte

En forme depuis 15 matchs, avec un bilan de 12 victoires et 3 défaites, les Nuggets poursuivent donc leur remontée au classement et n’ont désormais plus qu’un match de retard sur le Top 4 de la conférence Ouest. Des résultats qui font également les affaires de Nikola Jokic, qui s’impose de plus en plus comme le favori au titre de MVP.

Et si le Serbe a enfin pu entendre des « MVP ! MVP » descendre des tribunes de la Ball Arena, il regrettait surtout le fait que son équipe se soit faite peur en toute fin de rencontre : « Nous n’étions pas concentrés en fin de match. Nous pensions que ça allait être facile ».

En tête de 25 points dans le troisième quart-temps, Denver a ainsi vu les Sixers revenir jusqu’à -6, à 21 secondes de la fin. Heureusement, avec si peu de temps au chrono, les joueurs du Colorado sont parvenus à assurer leur victoire. Toujours est-il que ce relâchement a agacé Michael Malone, connu pour son perfectionnisme.

« C’est génial de décrocher la victoire, mais je suis fatigué de nous voir creuser des écarts conséquents en jouant de la bonne manière, puis de [nous voir] nous relâcher sans raison et rendre ce match bien plus intéressant qu’il n’aurait dû l’être. C’est un problème récurrent pour nous. Nous devons développer une mentalité de tueurs », pestait le coach des Nuggets après coup.

Il n’empêche que Michael Malone, certes irrité donc, s’est dit ravi d’avoir vu ses hommes souverains et dominateurs dès l’entame de la partie.

« Je pense que notre premier quart-temps a été l’un de nos meilleurs jusqu’ici. Maintenant, la question est de savoir si nous pouvons le reproduire et le faire pendant quatre quarts-temps, au lieu de ne le faire que pendant un seul », conclut l’entraîneur de Denver, dans les colonnes de Mile High Sports.