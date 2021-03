Les Nuggets envoient les Sixers au tapis dès le premier round

Pour la première fois de la saison, les Nuggets jouent devant leur public, et ça s’entend et ça se voit ! Après quatre minutes d’observation marquées par deux alley-oop de Dwight Howard, les Nuggets prennent le dessus. Nikola Jokic archi-domine au rebond offensif, tandis que Michael Porter Jr. déboule en contre-attaque, et Denver signe un 10-2 pour prendre le large (19-10). Aaron Gordon avait prévenu qu’il jouerait la carotte pour profiter des relances de Jokic. Cette fois, c’est Willy Barton qui lève la tête et l’envoie au dunk (26-12). Et on n’en est qu’au milieu du premier quart-temps…

Campazzo envoie Simmons au sol !

Tobias Harris et Matisse Thybulle stoppent l’hémorragie, mais les vagues viennent de partout, et c’est au tour de Paul Millsap de planter à 3-points, imité ensuite par Porter, PJ Dozier et Jamal Murray. Les Nuggets terminent le quart-temps sur un 12-4, et après douze minutes, l’écart est déjà énorme : 44-22 !

Les Nuggets n’ont plus qu’à gérer cette avance, devant un public qui scande des « MVP, MVP » lorsque Jokic tire ses lancers-francs. Un public qui gronde quand Dwight Howard récolte une Flagrant pour un vilain geste sur Will Barton. De ce deuxième quart-temps, on retiendra aussi le tampon de Facundo Campazzo sur Ben Simmons. Les deux se cherchent, se frottent, et l’Argentin a le dernier mot. A la mi-temps, Denver mène de 23 points (68-45).

Les Nuggets se relâchent

On pense que Denver va gentiment gérer son avance, d’autant que Gordon et Murray font passer l’écart à +25. A une minute de la fin du 3e quart-temps, les Nuggets mènent 88-63, et on se dit que le « garbage time » va être très long… Sauf que les Sixers terminent le quart-temps sur un 8-0, qui se transforme en 14-2 à cheval sur les deux quart-temps. Grâce à ses doublures, et notamment Furkcan Korkmaz, les Sixers ont divisé par deux leur retard, et il n’y a plus que 13 points d’écart (90-77). Il reste plus de huit minutes à jouer.

Murray pense calmer les Sixers, avec notamment une merveille de step-back à 3-points, mais Philly insiste, et c’est Tyrese Maxey qui se lâche. Il marque à 8 mètres puis sert Mike Scott à 3-points. A deux minutes de la fin, il n’y a plus que dix points d’écart (99-89), et Maxey encore lui ramène l’écart à -6 (101-95).

Il reste 20 secondes à jouer, et Mike Malone est obligé de laisser ses stars sur le terrain. C’est donc Jokic qui envoie Murray au touchdown pour valider la victoire (104-95). Les remplaçants de Philly se sont bien accrochés, mais ils partaient de beaucoup trop loin.