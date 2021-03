Pour le bilan du transfert de James Harden, les Rockets donnent rendez-vous en… 2030

Il était très satisfait mi-janvier après le transfert de James Harden, où il avait récupéré Victor Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs, quatre premiers tours de Draft non protégés et quatre « swaps ».

Rafael Stone, le GM de la franchise, l’est-il toujours autant alors que les Rockets viennent d’échanger Victor Oladipo, le meilleur élément de l’échange de janvier autour de l’ancien MVP donc, pour Avery Bradley, Kelly Olynyk et un « swap » de plus ? Visiblement, oui !

« Je ferais à nouveau cet échange, à 100% », assure le dirigeant texan à ESPN. « Vous ne savez pas tout ce que je sais, mais je n’ai littéralement aucun regret d’avoir fait ce transfert. Je n’ai pas douté une seconde pour l’instant. On voulait être compétitif sur du moyen terme et ne pas tout reconstruire. Avec cet échange, on ne va pas perdre volontairement des matches pendant plusieurs années. »

Le bilan en 2030 ?

Rafael Slone estime tout de même que Victor Oladipo, free agent en fin d’année, ne « collait pas » avec l’équipe. Il préfère désormais se réjouir de l’accumulation des choix de Draft, qui vont permettre de se renforcer année après année. C’est pour cela qu’il réclame de la patience avant de faire le bilan de ces semaines de transfert.

« Un de vos collègues journalistes m’a dit que ce transfert devra être évalué en 2027 », explique-t-il, en référence au dernier « swap » que la franchise possède. « J’ai répondu que c’était même trop tôt : on devrait faire le bilan en 2030. On ne peut pas savoir grand-chose sur les trois, cinq ou sept prochaines années, mais je le sens bien. Je pense qu’on a fait, à ce moment-là, le meilleur deal possible pour la franchise. C’est mon boulot de faire ça. »

L’idée étant, sur les prochaines années donc, de construire autour des jeunes déjà présents et prometteurs, comme Christian Wood (25 ans seulement), Kevin Porter Jr, Jae’Sean Tate ou encore Kenyon Martin Jr.

« Pour la suite des événements, je suis déjà satisfait de la situation actuelle », conclut Rafael Stone. « On va faire des paris, comme tout le monde. Tous ne vont pas fonctionner, mais on n’a pas besoin de faire du tanking. »