L’Euro-duo des Mavs fait le boulot à OKC

Ce début de match a un petit parfum d’Europe avec Kristaps Porzingis qui allume la première mèche pour Dallas. Aleksej Pokusevski lui répond avant que Luka Doncic et Maxi Kleber y aillent de leur tir à 3-points. Svi Mykhailiuk essaie de relancer le Thunder mais Porzingis monte sur deux adversaires pour aller écraser un dunk vicieux.

Jalen Brunson vient donner 7 points d’avance à Dallas. Isaiah Roby va à son tour au dunk mais le Thunder ne parvient pas à réduire la distance. Derrière 12 points de Porzingis dans la période, les Mavs ont déjà fait un écart (33-24).

OKC revient avec un 12-5 pour ouvrir le 2e quart. Ty Jerome et Tony Bradley combinent bien sur le pick & roll et Pokusevski égalise même à 3-points. Dallas retrouve des paniers faciles grâce à la force d’attraction de Porzingis, posté sur l’extérieur, qui attire la tour de contrôle Moses Brown en dehors de la raquette.

Les Mavs se passent bien le ballon et creusent un nouvel écart. Avec 11 points chacun pour Doncic et Hardaway, Dallas garde son avantage jusqu’à la pause mais Jerome et Pokusevski font bien tourner la boutique côté Thunder. Il n’y a que 8 points d’écart à la mi-temps (71-63).

Luka Doncic calme « Poku »

« Poku » persiste et signe au retour des vestiaires. Il met Porzingis à l’amende sur un layup main gauche, avec son bras à rallonge, et sanctionne Finney-Smith à 3-points. OKC est sur le chemin du retour mais Luka Doncic plante deux 3-points pour redonner de l’air à son équipe.

Finney-Smith trouve aussi la cible par deux fois et les Mavs ont repris leurs aises. Tant et si bien que Nicolo Melli fait son apparition et inscrit son premier panier avec sa nouvelle équipe, pour le plus grand bonheur de Doncic qui lève les bras au ciel. Dallas peut voir venir avant le dernier quart (100-83).

Melli intercepte d’entrée en dernier quart et va placer un dunk. Doncic envoie ensuite le rookie Josh Green au alley oop avant que ce dernier pique aussi un ballon pour un dunk facile. Les Mavs sont en roue libre à +27 après un 3-points de Dwight Powell.

Roby va bien claquer un nouveau dunk, façon Statue de la Liberté et Pokusevski arrondit ses stats d’un joli alley oop mais le Thunder n’a pas pu tenir le rythme des Mavs. Malgré 14 points de Théo Maledon, il s’incline logiquement et largement (127-106) derrière 25 points et 7 passes de Doncic et 20 points, 9 rebonds de Porzingis.