Nike continue de décliner la Kyrie 7

Après un récent voyage remarqué en Égypte ou un hommage à l’héritage hip-hop de Brooklyn, Nike opère un retour aux bases pour sa nouvelle version de la Kyrie 7, sortie en octobre dernier. Un modèle sobre, foncé, avec le même maillage que le modèle original sur le devant et l’empeigne, en noir et jaune cette fois. Le logo intérieur Nike possède des contours roses, l’extérieur des contours noirs.

Le logo de la Kyrie est bien visible en jaune et rose sur la languette, tout comme le motif hypnotisant autour de la signature de Kyrie Irving au niveau du talon en noir et jaunes. La semelle est blanche et le tout sera bientôt disponible au même prix que les précédentes, 130 euros.

(Via NiceKicks)

