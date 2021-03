Sans LaMelo Ball, Devonte’ Graham retrouve la lumière

« Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Un adage qui refait surface régulièrement en NBA, et qui pourrait s’appliquer à la situation vécue par Devonte’ Graham ces derniers jours.

LaMelo Ball absent pour plusieurs semaines en raison d’une fracture au poignet, le meneur en a profité pour récupérer ce poste de titulaire qu’il avait dû abandonner à son coéquipier rookie, mi-février. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Devonte’ Graham tire parti de cette opportunité pour se montrer sous son meilleur jour.

En quatre matchs depuis la blessure de LaMelo Ball, il affiche ainsi des statistiques de 19.0 points et 4.5 passes par rencontre, à 49% aux tirs et à 3-points. Mieux, depuis trois matchs, le 34e choix de la Draft 2018 grimpe même à 22.3 points et 4.7 passes de moyenne, à des pourcentages de réussite identiques, que ce soit aux tirs ou à 3-points. Avec, en point d’orgue, cette performance à 30 points face aux Suns, la nuit dernière. Sa meilleure de la saison.

« Depuis que LaMelo [Ball] est absent, il est fantastique », estimait ainsi James Borrego dans les colonnes du Charlotte Observer, après la défaite de son équipe contre Phoenix. « C’est un titulaire dans cette ligue. Rien ne le perturbe. Il a simplement repris là où il s’était arrêté auparavant. C’est l’un des principaux responsables de nos victoires, depuis l’absence de LaMelo. »

Après la révélation, l’heure est à la confirmation

Sans LaMelo Ball, favori pour le titre de Rookie de l’année avant sa blessure, les Hornets font effectivement mieux que résister puisqu’ils affichent un bilan de 3 victoires et 1 défaite, sur le fil face aux Suns.

À tel point que Charlotte, équipe surprise à l’Est avec les Knicks, pointe aujourd’hui à la 5e place de sa conférence. Bien embarqués pour retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2016, les hommes de James Borrego se devront néanmoins de faire front collectivement pour se maintenir, au moins, dans le Top 8.

Un succès face aux Suns, la nuit dernière, les aurait mis dans une position encore plus confortable, en plus de leur permettre d’égaler leur plus grosse série de victoires de la saison. Mais malgré le coup de chaud de Devonte’ Graham dans le « money-time » (8 points dans les deux dernières minutes du quatrième quart-temps, dont deux 3-points capitaux), les Hornets n’ont finalement pas été en mesure de venir à bout de Phoenix, en prolongation.

Le meneur de Charlotte a pourtant eu la possibilité de faire gagner les siens sur la toute dernière possession du temps réglementaire. « Je pensais avoir une bonne position de shoot. J’étais juste un peu court… », livrait après coup un Devonte’ Graham malheureux.

Toujours est-il qu’en dépit de ce revers, les Hornets peuvent se réjouir du retour en forme de leur joueur de 26 ans, auteur d’une première partie de saison ratée avec seulement 13.7 points de moyenne, à 35% aux tirs et à 3-points. Révélation de cet exercice 2019/20 écourté, du côté de la Caroline du Nord, Devonte’ Graham (re)monte doucement, mais sûrement, en température au sein de cet effectif plus profond et talentueux qu’il y a un an. Se rappelant, surtout, au bon souvenir de ses adversaires.

De bon augure pour Charlotte, compte tenu des prestations déjà satisfaisantes de Terry Rozier, Gordon Hayward, LaMelo Ball ou encore Malik Monk, mais également pour lui-même, « free agent » l’été prochain.